韓YTR女神宣布定居台灣　淡水創業「開韓式霧眉店」

記者蔡琛儀／台北報導

隻魚文創繼成功打造樂天桃猿應援團長謝艾娜（Rina）轉型為唱片歌手，推出專輯《勇敢的貓》後，旗下全新女子團體 「LUVSSI」2位成員，首度攜手新生代南韓YouTuber 李瑩珠、電競籃球雙棲啦啦隊女孩「甜心」，合體驚喜現身「樂天主題日」，也象徵LUVSSI即將隆重出道。

▲▼李瑩珠（左3）和Rina等人出席樂天主題日。（圖／翻攝李瑩珠IG、隻魚文創提供）

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來自南韓的李瑩珠，當年因一支挑戰「台灣大王地獄麻辣乾麵」的影片在網路瘋傳，短時間創下66萬點閱，讓她從三萬訂閱一飛衝上近七萬。擁有國際美容證照的她，原本因旅遊來台，沒想到一試台灣滷肉飯與火鍋後就「被黏住」，進而落腳淡水創業，經營韓式霧眉事業成功，在台北與台中開了兩家店，在台定居超過六年。

如今她正式加入隻魚文創、跨足演藝圈，日前參加主題日，現場演唱五月天〈盛夏光年〉，Rine還登台陪唱，其實李瑩珠原本演出前一週一度緊張到想打退堂鼓，全靠Rina一路在旁陪練陪鼓勵，李瑩珠事後笑說：「原本超怕，但唱到後來整個唱上癮，有點愛上萬人飆歌的感覺耶！」目前她的個人音樂作品也在籌備中。

LUVSSI則是隻魚文創全力主推的新世代女團，由四位風格鮮明、個性迥異的成員組成，目標成為台灣最具代表性的女子天團，接下來將陸續公開更多團體視覺、音樂作品與跨界活動合作。