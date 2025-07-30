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沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」　罹B肝突發猛爆性肝炎

記者田暐瑋／綜合報導

沈玉琳驚傳因猛爆性肝炎引發嚴重併發症，緊急送往三軍總醫院，住進加護病房。據傳，他目前仍在昏迷中，院方將聯合各科醫生聯手搶命。

沈玉琳為了健康，10個月內瘦下17公斤，如今卻傳出住院消息，據《鏡週刊》報導，他29日病情急速惡化被送入急診，隨後轉入加護病房治療，據了解，是因長期罹患B型肝炎，導致病情加重並引發腦水腫，一度陷入昏迷，院方找來各科醫師會診，並進行精密檢查，討論他的治療方案。

▲▼東森直播Channel 5今日盛大開台，直播藝人熊熊、董至成、潘若迪、沈玉琳專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈玉琳傳猛爆性肝炎。（圖／記者湯興漢攝）

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沈玉琳在上週錄影時身形暴瘦，面色蠟黃，健康狀況令人擔憂，好友潘若迪則在旁守候，詹惟中也向《ETtoday星光雲》做出回應，「我人在上海，為玉琳哥祈福。」更透露，前幾周才上他節目，當時就覺得他暴瘦氣色不佳，不過沒想太多。在新聞爆出後，詹惟中第一時間也打給芽芽、沈玉琳身邊人，但都沒人接，「希望他早點健康，我也很急，也很擔心他，我目前知道的消息都跟報導一樣。」

猛爆性肝炎是一種急性肝臟損傷的危急病症，可能引發腦水腫等嚴重併發症，「不一定和長期熬夜太累有關」，在台灣有超過60%的急性肝衰竭與B型肝炎感染直接相關。患者若未及時治療恐有生命危險，專家指出，B型肝炎患者需定期追蹤病情，避免生活壓力與過度疲勞，以降低併發症風險。

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，沈玉琳、Melody《11點熱吵店》。（圖／記者李毓康攝）

▲沈玉琳《11點熱吵店》停棚。（圖／記者李毓康攝）

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