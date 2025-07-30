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Janet新家「慘遭小偷搬光家電」！損失金額超驚人 保險公司態度惹火她

外銷遇挫敗／獨家！赴好萊塢尋發展　Janet試鏡碰壁又遭竊

圖文／鏡週刊

女星Janet（謝怡芬）這兩年搬回美國定居，但她在好萊塢發展並不順遂，除了試鏡機會寥寥可數，也幾乎沒徵選上什麼角色。她透露新家還在裝潢時就遭小偷入侵，漏夜把所有家電搬光，損失新台幣上百萬元，讓她欲哭無淚。

Janet（謝怡芬）一到好萊塢就遭竊，因此也建立起危機意識，她不在當下打卡發社群，以免被有心人盯上。但損失巨大，理賠卻碰壁，原來美國保險公司認為家電沒插上電，就不在理賠範圍，她氣呼呼說：「這比遭小偷還讓我更火大！」

外銷遇挫敗／獨家！赴好萊塢尋發展　Janet試鏡碰壁又遭竊

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試鏡頻槓龜　考慮幕後

來台發展超過20年，當年Janet本來要從醫，結果來了一趟台灣又周遊列國後，回到德州，未來能預期的生活已無法滿足她，毅然決然放棄學業來台。誰知繞了一大圈，她又為了老公George和她的演藝工作回到美國，選擇落腳洛杉磯，希望在好萊塢闖出星途。

外銷遇挫敗／獨家！赴好萊塢尋發展　Janet試鏡碰壁又遭竊

勇闖好萊塢不容易，Janet雖有心理準備，但沒想到過去二十多年的累積，在好萊塢幾乎是歸零。她簽約經紀公司，但試鏡機會少，還花新台幣1萬多元上「如何試鏡」的整套課程，甚至沒台詞的臨演她都去試，竟然都槓龜，令她大受打擊！

這幾年Janet到處社交、打點人際關係，但到了現實面，瀕臨她給自己2年的期限，她不想坐以待斃，開始思考是否嘗試幕後提案，不要執著一定要在鏡頭前發展。

夫妻輪流飛　海關相擁

返回美國後，Janet和老公George輪流陪伴小孩，有時爸媽協助，但近期夫妻倆有如牛郎織女，兩度在機場一進一出。原來老公前陣子來台拍曹瑞原導演的影集《時候》，上週她則是來台宣傳新戲《零日攻擊》，換他趕回美國。有一次夫妻只能在海關外相擁5分鐘，另一次則只能在航站樓上、樓下說掰掰，那畫面可想而知有多不捨。

外銷遇挫敗／獨家！赴好萊塢尋發展　Janet試鏡碰壁又遭竊

夫妻都是演員，較能理解彼此，Janet笑說George是很敏感的人，有次在家試鏡邀他對台詞，結果George竟先哭，「我都還沒掉眼淚！」問她會否怕老公把持不住？「彼此真的要很信任！」Janet還記得交往之初，她曾跟修杰楷拍床戲，她馬上叫助理側拍傳給當時在新加坡拍電影的George，結果他回傳拍3P床戰戲畫面，Janet當場大笑：「你贏了！」

今年是他倆結婚10週年，一開始兩人就是遠距離戀愛、結婚，到了疫情才真的一家團聚，目前對彼此都還有很大的熱情，被問搬到好萊塢難發展會否後悔？Janet搖頭說：「不會，這是我的選擇。」

外銷遇挫敗／獨家！赴好萊塢尋發展　Janet試鏡碰壁又遭竊

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