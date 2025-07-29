張捷苦笑認沒工作「報考職業駕訓班」　夏如芝真實反應曝光

記者王靖淳／綜合報導

藝人張捷和女星夏如芝2020年結婚，婚後育有一個寶貝女兒，平時會透過社群記錄日常的他，今（29）日上傳一段短片，透露自己報名參加職業駕駛駕訓班的消息，同時也苦笑曝背後原因，「因為沒工作啊！」內容曝光後，立刻掀起討論。

▲張捷宣布要考職業駕駛。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）



張捷坦言，由於工作上的安排不像以往繁忙，因此他決定利用空閒時間來學習新技能，並表示自己已報名參加職業駕駛的駕訓班。這個決定引起老婆夏如芝的好奇，她在影片中問道：「你要當駕駛員？」為此，張捷解釋，既然目前沒有太多的工作安排，所以就想趁這段空檔時間學點新東西，這樣或許對自己會更有幫助。夏如芝聽完後則提到，自己也有美容師執照，所以也認為多學一些技能對自己是有益的。

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▲張捷苦笑透露工作量變少。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

夏如芝在影片中問張捷目前駕訓班上到第幾天，張捷表示：「今天是要上第二天的。」然而，夏如芝也注意到張捷似乎有些遲到，因此好奇問他是否會因為這個原因感到不安。為此，張捷笑稱：「沒關係，教練說其實我只要考得過，就算有點遲到或者是要請假，都沒有問題。」他也分享，自己在15年前考過駕照，這次重新學習職業駕駛證照的過程，讓他發現其實比他想像中的更有挑戰。

▲夏如芝有美容師執照。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

張捷提到，職業駕駛的考試分成手排與自排兩種，如果原本就擁有手排的駕照，考試的關卡會相對較少，只需通過兩項測試，但如果是擁有自排的駕照，則需要考四項。他坦言，最初會報名駕訓班是為了開Uber，但他後來發現，除了要職業駕照外，還需要額外考營業登記證照。為此他感慨地表示：「昨天上完課覺得好像也沒那麼容易，還是要加油。」