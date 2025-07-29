房時爀恐難逃坐牢「HYBE今又出事」！　公司大樓遭突襲稅務調查

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名娛樂龍頭公司HYBE（하이브）近期因董事長房時爀（방시혁）捲入「詐欺性不當交易」爭議，現又傳出正接受韓國稅務機關調查，消息再度引發關注。

▲房時爀才捲不當交易爭議，公司又出事。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，南韓國稅廳已針對27個涉嫌擾亂股市、非法獲取利益的企業或個人，展開特別稅務調查，其中就包括HYBE。報導中指出，首爾國稅廳調查四局29日天上午，在未經預告的情況下，突擊進入位於首爾龍山區的HYBE總部，沒收了所有相關資料。此前，在2022年6月，HYBE就曾被國稅廳進行例行性稅務調查，並遭補徵數十億韓元的稅金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲HYBE大樓被國稅廳突襲。（圖／翻攝自HYBE官網）

國稅廳此次調查重點是針對那些透過不公平手段操縱股市、非法牟利，卻未依法繳納應納稅額的企業與個人。調查對象包括9家涉嫌虛假公告以操控股價的企業、8家被視為專門掏空資產的公司，以及10名因公司上市從中牟利的控股大股東等，共計27個涉嫌損害小股東利益的公司與人士，據傳他們涉嫌逃漏的稅金總額高達約1兆韓元（約新台幣2350億元）。

國稅廳嚴正表示，擾亂資本市場的不當行為，導致國內外投資人對韓國股市失去信心，進而成為影響韓國經濟增長的因素之一。