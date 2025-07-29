《請回答1988》珍珠長大了！「完成資優課程」獲模範生獎狀近況公開

記者劉宛欣／綜合報導

韓劇《請回答1988》在2015年底播出，捧紅了朴寶劍、柳俊烈、惠利等人，就連童星「珍珠」金雪的可愛模樣都迷倒許多劇迷，2011年出生的她，當年只有4歲左右，戲劇播畢後，她參與的戲劇不多，生活重心以學業為重，近況由媽媽經營的社群公開，Instagram帳號28日分享了一張她的近況照片，再度引起討論。

▲金雪當年在《請回答1988》中飾演珍珠一角，可愛模樣受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自金雪Instagram）

照片中是金雪於6月底在學校獲得的「模範學生」表揚獎狀，當時她正就讀國中二年級。獎狀上寫著：「該生勤奮誠實，對各項事務積極參與，表現值得他人學習，特此表揚。」事實上，早在2021年12月，金雪就通過教育局的「發明天才」選拔，順利完成資優教育課程，引起不少關注。當時金雪媽媽也感性表示：「她3月考試通過後，持續7個月全勤完成課程，真的很驕傲也很欣慰。」

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▲金雪媽媽曬出她的獎狀。（圖／翻攝自金雪Instagram）

此外，金雪最近還透過兒童與青少年音樂劇藝術教育計畫，參與創建兒童音樂劇團，在公開活動中與觀眾互動。值得一提的是，金雪的親哥哥也被外界稱為數學資優生，兄妹倆可說是學藝雙全的模範家庭。