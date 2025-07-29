羅志祥「無酬義唱」回饋家鄉花蓮！　演出一半「麥克風給舞者唱」全場笑翻

記者孟育民／台北報導

台灣暑假最盛大音樂節「2025花蓮夏戀嘉年華」，上周起連續5天在花蓮市東大門廣場開唱後，昨（28日）第六夜迎來亞洲舞王羅志祥「免費義唱」超級閉幕秀，為回饋家鄉花蓮，幫助推動當地觀光，小豬這回領軍30人演出團隊，自帶燈光、動畫、特效及導演組人員，光舞群就出動12人編制大陣仗，70分鐘ㄧ共帶來14首經典演出，這是縣市政府戶外演出前所未見的規格，且音樂曲目全數新編，再搭配酷炫璀璨的煙火、爆破等特效，聲光效果十足！

▲羅志祥花蓮義唱，帶來超有誠意演出。（圖／三立提供）

羅志祥為了這場「義唱」活動，特別前一晚即抵達花蓮彩排，一口氣共安排多首舞曲，當唱到〈撐腰〉時，竟還幽默地把麥克風給舞者唱，自己則是到後面伴舞，畫面超逗趣。而唱到慢歌時，更是下台與歌迷近距離互動，炒熱全場氣氛！

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▲▼羅志祥炒熱全場氣氛。（圖／三立提供）

演出的幾乎都是歷年專輯主打歌，羅志祥在台上感性地說，其實去年地震後知道花蓮觀光受到很大影響，就一直想為家鄉盡份力，也承諾鄉親要回家「義唱」，終於趕在暑假能實現諾言，雖然他也常回花蓮跨年演出，但今年的「義唱」豪華大升級，幾乎將演唱會最精華橋段原汁原味搬到花蓮，誠意滿滿，「能在家鄉演出心情總是特別開心」，小豬更多次鞠躬謝謝台下粉絲願意在他號召下來花蓮應援兼旅遊，讓他非常感動。