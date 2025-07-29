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李懿男友認「愛捏前任屁股」　她聽完答案超傻眼：不用太誠實

記者王靖淳／綜合報導

女星李懿平時會在社群記錄生活，分享與男友的日常互動，最近她就上傳一段短片，透露自己對於男友太過誠實的反應感到傻眼，同時也無奈表示：「有些時刻真的不用太誠實。」

▲▼李懿抱怨男友太誠實。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

▲李懿抱怨男友太誠實。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

李懿表示，男友有時候太直接，甚至在日常生活也無所顧忌地表達心意。她回憶與男友坐在沙發上看電視時，對方開始捏她的屁股肉，這讓她開玩笑地問他：「你是不是真的很喜歡捏我的屁股肉？？」男友的回答是肯定的，這讓李懿繼續追問：「那你喜歡捏你前女友的屁股肉嗎？」不料男友竟回答喜歡，直接向李懿坦承自己也喜歡捏前任的屁股肉。

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▲▼李懿抱怨男友太誠實。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

▲李懿透露男友愛捏她的屁股肉。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

李懿對於男友的回答感到質疑，因此再次向對方確認：「你剛才說喜歡嗎？」結果男友堅定回應「對啊，我喜歡捏女朋友的屁股肉。」此時，李懿心中不禁感到無言，於是又進一步追問：「只要是女朋友你都喜歡捏嗎？」男友依然堅定立場。對此，李懿表示自己當下真的是大傻眼，因為她認為男友在這種時候應該回答「沒有，我只喜歡捏妳的肉。」

▲▼李懿抱怨男友太誠實。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

▲李懿對於男友的回答感到傻眼。（圖／翻攝自Instagram／summer_lee_oh）

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李懿

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