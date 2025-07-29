林可彤悄搬離台灣「移居美國」！　祖雄驚：哇，是我後知後覺嗎？

記者劉宜庭／綜合報導

女星林可彤今（29日）在社群平台分享搬到美國加州生活的心情，她坦言剛抵達當地約一週時間，還難以接受自己「怎麼會在這裡」，並透露生活上的各種新挑戰。

▲林可彤全家人移居加州。（圖／翻攝自林可彤IG）

林可彤表示，抵達加州後忙著帶著孩子在各大賣場穿梭，忙著整理新家和準備新學期大小事務。不過，她也提到，新環境生活節奏與台灣截然不同，「從前在台灣大部分都是我在忙，現在我只能看老公在那邊忙，實在也蠻舒爽的～。」她甚至開玩笑問丈夫是否後悔娶台灣人，「你看看你現在連要出個門都要交代我半天。」

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不過，林可彤在了解加州物價後，開玩笑自嘲粉絲專頁可以改名「灣區貧婦」，「換算成台幣覺得超貴！」與她有相同移居經歷的人則分享，剛來的時候都會這樣，「等再過一陣子用美金思考，就可以接受這不爭的事實了！」

▲林可彤分享移居心得。（圖／翻攝自林可彤IG）

林可彤舉例，平時買菜幾乎都沒有在看價錢，「現在是也沒看！但結帳都會被嚇一跳，我在台北水果跟菜都還會放到壞掉，我現在買什麼都仔細思考務求不可浪費，人生活到44+我何苦來這回呢！」然而，也有人勸她「等你看到孩子讀書讀得很開心就會覺得什麼都值得了」。

因此，林可彤無奈感嘆中年移居大不易：「所以我現在就是要過著看他們開心我就開心的日子，那我不開心怎麼辦！我轉頭跟老公說……這兩隻吼！不會讀書我真的腿打斷，媽媽的犧牲啊！！！腿要被打斷的是我，不然我每天都會想回台灣。」

所幸，期間有不少當地媽媽私訊鼓勵，林可彤表示：「謝謝你們，我會堅強的。」突如其來的近況更新，令眾人驚訝不已，就連男星祖雄也留言「哇，是我後知後覺嗎？祝你在美國生活愉快」，她則回應「我努力」。

【林可彤全文】

來到US一週是時候發個文了吧！

因為我本人都還沒辦法接受我怎麼會在這裡

看到左邊右邊小鎮？好多來玩的朋友

盡興的玩耍分享著這裡的美好

這…..這跟要來長住者的心情真的好不一樣啊！

抵達的這一週帶著孩子進進出出各式賣場

忙著整理新家準備新學期的大小事務

但…是說….從前在台灣大部分都是我在忙

現在我只能看老公在那邊忙 實在也蠻舒爽的～

我甚至開口問他有沒有後悔娶台灣人

你看看你現在連要出個門都要交代我半天????

在漸漸了解這裡的物價以後

我更問了老公：「請問你是搬回來加州幹嘛！」

我的粉絲頁應該可以去改名 #灣區貧婦 了

同區媽媽說剛來都會這樣

換算成台幣覺得超貴！等再過一陣子用美金思考

就可以接受這不爭的事實了！

想當年我買菜都沒在看價錢

現在是也沒看！但結帳都會被嚇一跳

我在台北水果跟菜都還會放到壞掉

我現在買什麼都仔細思考務求不可浪費

人生活到44+我何苦來這回呢！

然後又來了！同區的台灣媽媽又說了

等你看到孩子讀書讀得很開心就會覺得什麼都值得了…..

所以我現在就是要過著看他們開心我就開心的日子

那我不開心怎麼辦！

我轉頭跟老公說……

這兩隻吼！不會讀書我真的腿打斷

媽媽的犧牲啊！！！腿要被打斷的是我

不然我每天都會想回台灣

#中年移居大不易 感謝這一週所有 #灣區媽媽 的私訊鼓勵

你們人數之多我看我 @hyphy.tw 要成立加州分部了

謝謝你們 我會堅強的