吳宗憲否認砲轟小S！　陶晶瑩說話了「都會留下紀錄」：是AI嗎？

記者孟育民／台北報導

小S因為姊姊的離世，演藝工作全面喊停，回歸時日遙遙無期，日前才爆出吳宗憲直播時，脫口罵大小S是「沒家教的壞蛋」，強調自己家的小孩，跟徐家的小孩是不往來的，事後緊急澄清，指罵的人是黃子佼。今（29日）陶晶瑩出席「九條好漢在一班」記者會，被問到吳宗憲一事，真性情說：「他應該是忘記他有罵過嗎？還是那不是他，是AI嗎？」

▲陶晶瑩出席《九條好漢在一班》首映記者會。（圖／記者徐文彬攝）

陶晶瑩表示雖然沒看吳宗憲直播，但有看見新聞整理的片段，「憲哥不是否認，結果大家就把他罵人的全部播出來，憲哥是忘記他有罵過嗎？現在都會留下紀錄，這要問憲哥了，還是那不是他，是AI嗎？」

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至於，怎麼看吳宗憲和小S之間關係，她則說：「不講這些，但所有台灣的觀眾跟媒體，對S很有同理心，願意等待她，也知道她很難過，看到人家家人走了，一定會有想要安慰他，一些溫暖的舉動，這是人之常情，leave her alone，她已經夠難過了，就讓她安靜地好好度過這個哀悼期。」

▲陶晶瑩談及吳宗憲 。（圖／記者徐文彬攝）

陶晶瑩也透露，私底下有跟小S聯絡，感覺到她的狀態有在恢復，盼外界可以給她點時間，「就等她啊，因為這是太難過的事情。」