46歲陳喬恩公開真實體重！「1個月內還要再瘦3.5kg」：知道多難嗎

記者潘慧中／綜合報導

陳喬恩儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她29日便在社群網站寫下真實體重，更令人訝異的是，她還必須繼續減肥，「知道一個46歲的女人要瘦到47，最好是45kg有多難嗎？」

▲陳喬恩拍這張照片時是52公斤。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



陳喬恩先在Instagram限時動態上傳5月拍攝的美照，合身洋裝包覆出纖細腰身，「拍這張照片當時體重52公斤。」但她坦言休假時偶爾會增加到53、54公斤，「因為吃吃喝喝很放飛，大部分是開始水腫浮腫。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳喬恩目前是48.5公斤。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



接著，陳喬恩透露29日早上量體重時已經瘦到48.5公斤，但可能是有其他工作需求的關係，她最好減肥到45公斤，「而且大概只有一個月的時間」，顯見女明星辛苦的一面。

事實上，陳喬恩日前剛分享「5天緊急瘦身」的方法，那就是嘗試一天只進食4小時。她透露，現在每天的第一餐會安排在運動之後，「空腹做一些運動，最好是有氧，我昨天做蟬柔。」接著在下午4點左右進食，並選擇高蛋白食物補充能量，「雞胸肉、納豆、皮蛋豆腐兩個、兩個蔥蛋、蟹棒、日本紅魚子卵，一瓶羊奶。」她也提醒大家，每天一定要補足2000cc的水分。

▲陳喬恩放假時會放飛體重。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



除了白天的有氧運動，陳喬恩晚上也會做一些重訓，幫助蛋白質轉化為肌肉。透過這樣的飲食和運動習慣，之前已經看到成效，「肉肉肚子消下去了，臉的浮腫也消了！」