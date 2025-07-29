永野芽郁消失2個月首露臉！　閃電出席加拿大電影節…粉絲狂打氣

記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本女星永野芽郁4月被爆與田中圭不倫戀，還批腿韓星金武俊，3人否認爆料報導。而她受到負面報導影響，廣告幾乎全撤下，傳出遠離日本散心，29日閃電出席在加拿大舉行的電影節活動，這是繼5月參加電影首映會後，相隔兩個月後首度公開露面。

▲永野芽郁自5月出席電影首映後，相隔2個月，在加拿大公開露面。（圖／翻攝自X）

據《日刊體育報》報導，永野芽郁出席在加拿大蒙特婁舉行的第29屆Fantasia電影節，參加主演電影《塗鴉日記》的放映活動，並且與電影原作漫畫家東村明子一起同台。她在電影映後發表感言：「這是我第一次參加海外的電影節，不知道會是什麼樣的氣氛而感到緊張。但來到蒙特婁的電影院的大家都非常親切，讓我瞬間愛上了蒙特婁，也成為了一個非常美好的回憶。」而她在電影放映前，用法語和英語向全場影迷打招呼，並且在映後也回應現場觀眾的提問。

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▲永野芽郁用法語、英語向觀眾打招呼。（圖／翻攝自X）

永野芽郁捲入不倫疑雲，讓清純明星形象受到影響，除了廣告接連被撤下，也辭演了2026年大河劇《豐臣兄弟》的演出。她相隔兩個月現身公開活動，身穿絲質禮服，頭髮盤起並露出微笑，粉絲留言打氣「看起來很有精神」、「加油」。