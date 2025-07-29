台派男神松山信義「鏟芯失敗」　曾表態出門投票…現況露面全說了

記者黃庠棻／台北報導

模特兒出身的男星李至正有著四分之一的外國人血統，擁有混血的深邃五官以及高大帥氣的身材，讓他一出道就擄獲許多粉絲的心。私底下的他時常會在社群網站上表態自己的政治立場，在罷免選舉前曾站出來呼籲粉絲投下罷免票，雖然結果並無如他所願，但今（29）日露面也大方表示「現在很平靜」。

▲李至正曾表態支持罷免。（圖／記者黃克翔攝）

李至正日前表示自己的戶籍在松山信義區，表態會在選舉中，投下罷免徐巧芯一票，他也同時站出來呼籲網友出門投票，不過這次罷免選舉最後結果是25:0慘敗，藍委保住全部24席，李至正今（29）日出席新戲《親密之海》也分享了自己目前的心聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李至正曾表態支持罷免。（圖／記者黃克翔攝）

對此，李至正坦言心情一直以來都很平復，跟《親密之海》所演的劇情很像，講政治、經濟、不同年齡層的想法，甚至還有網路的聲音，認為「每個人都有聲音，都是值得被聽到的」，強調「每一種聲音都需要被聽到」，表達了現階段的心情。

▲李至正曾表態支持罷免。（圖／記者黃克翔攝）

此前，李至正先前曾表明立場「台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，『你們的』潛艦浮起來就給錢，『我們的』淺見726就浮出來給妳看。」對大砍潛艦預算的徐巧芯表達不滿。而他這個大膽表態的舉動，也被許多網友熱議，紛紛留言「台派男神」、「超勇敢」、「給然沒有喜歡錯人」。