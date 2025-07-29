粉絲聚集公園大合唱　「天團成員躲人群偷聽」竟沒被發現！

記者蔡琛儀／北京報導

天團五月天近日在北京鳥巢舉辦一連13場的演出，歡慶「5525」25週年，帶著和歌迷的珍貴回憶環遊世界，五月天冠佑，瑪莎日前還抽空前往朝陽公園「視察」五月天裝置藝術，更巧遇前來拍照的歌迷在朝陽公園潮畔大合唱，有趣的是，冠佑隱身在歌迷群聆聽無人發現；他們白天還到鐘鼓樓廣場與怪獸的Q版公仔合影，搞笑拍出冠佑手捧怪獸「下面」的錯位照。

▲五月天瑪莎、冠佑參觀朝陽公園的五月天裝置藝術。（圖／相信音樂提供）

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當五月天巡迴到每一個城市時，總希望將演唱會的歡樂蔓延到整個城市，這次北京也不例外，除了演唱會上，五月天和必應創造新增了18公尺的十字延伸台，並增加至600顆環場燈，與十字延伸台光效同步聯動。

五月天這次巡演舉辦的主題展「MAYDAYLAND」更是雙場館加倍盛大開幕，除了演唱會現場鳥巢的場館週邊於25日起跑；THE BOX朝外北京限定展則早在12日開跑，包含了戶外盛夏派對的喵星人和五月天公仔、搖滾萬歲-請進5525唱片行、留影拍貼機、VR體驗、MAYDAY音樂誕生起點-怪獸的小房間大雞腿錄音室6大展區，更額外新增〈憨人〉歌詞手稿、巴士LED大進化等彩蛋。

從開幕至今，THE BOX展區創下單日吸引破萬人次參觀，再顯五月天帶動城市觀光的驚人魅力。而在北京主辦方和相關單位的全力支持，北京朝陽公園湖面的五月天表情球、以及五月天Q版公仔，分別座落在居庸關長城、鐘鼓樓、亮馬河畔、首鋼園、751動力廣場等知名景點更早在六月時就成了歌迷間拍照熱點。

▼五月天Maydayland北京主題展（圖／相信音樂提供）









