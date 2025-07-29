瘋傳粿粿結婚3年情變「夫妻社群0互動」！　范姜彥豐生日貼文藏玄機

記者孟育民／台北報導

粿粿2022年嫁給范姜彥豐，同年迎來寶貝女兒「小粿醬」的誕生，結婚如今邁入第3年，仍不時在社群放閃，是演藝圈的模範夫妻。不過，兩人自3月後就沒在社群同框，甚至范姜28日迎來33歲生日，合照中仍不見粿粿身影，遭疑是婚姻生變，引起外界討論。對此，記者昨天求證粿粿本人、經紀人，至今都無回應。

▲范姜彥豐過生日不見粿粿，只曬出身材照。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）



范姜彥豐28日在親友的祝福下度過33歲生日，在社群公開慶生照片，卻不見粿粿身影，不像往年放閃，改曬自己的身材照。而他感觸寫下，「+1歲！突然明白了一些人事物，相信種種經歷將讓我更加成熟 ，也是個契機讓我能朔造更好的自己 。人生就如同一部電影 ，悲喜參半、高潮迭起，不論發生什麼 ，相信都有他存在的意義。」面對網友對他們婚姻的質疑，也並未回應。

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▲兩人最後合影是在今年3月。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

事實上，兩人上次同框是3月一同去日本滑雪，之後夫妻倆就各過各的生活，完全0互動，粿粿4月更獨自與王子、晏柔中、王品澔、簡廷芮、胡釋安等友人到美國旅行，昔日「夫妻形影不離」的恩愛場面似乎早已不復存在。