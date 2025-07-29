奇異博士拍片期間「1天吃掉一家人的食量」　無奈批好萊塢浪費文化

記者劉宛欣／綜合報導

英國知名男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），憑藉漫威系列電影《奇異博士》（Doctor Strange）中飾演時間魔法大師一角，深植人心、成為他事業生涯中最具代表性的角色之一。近日他在一檔網路節目中坦率分享拍攝《奇異博士》時幕後的訓練與備餐過程，並語帶批評地指出好萊塢在飲食資源上的浪費問題，掀起一波討論。

▲班奈狄克康柏拜區在漫威宇宙中飾演奇異博士一角。（圖／迪士尼提供）

節目中，班奈狄克康柏拜區回憶起當年為了鍛鍊角色所需的精實體態，每天必須進食大量高熱量餐點來維持肌肉量，他直言：「那種感覺真的讓我反思，當你開始談論責任與資源永續的時候，我就會想：『我現在吃的食物量，足以讓一整個家庭溫飽！』」一席話可以看出他對自己拍戲期間所需大量進食的安排感到無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲班奈狄克康柏拜區認為好萊塢文化造成浪費。（圖／路透）

班奈狄克康柏拜區進一步透露，為了符合片中超級英雄的體格，每天最多需要吃五頓正餐，甚至連正餐之間也不輕鬆，還有烘蛋、杏仁、起司等高蛋白小食作為補充。他坦言，這樣的飲食安排雖然有效達成角色需求，但背後的資源耗費卻讓他感受到「極其浪費」，也從中思考演藝產業的生態與責任。