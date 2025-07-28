GD出手超大方！送舞者每人「名牌項鍊」眾人圍繞歡呼狂喊：權志龍

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天王G-DRAGON（GD）剛結束台北小巨蛋3場演唱會，近日傳出將再度唱回台灣，且挑戰突破3萬人的場地臺北大巨蛋，時間預計在11月1、2日連續兩天與萬名粉絲狂歡，讓許多人引頸期盼。近日，他展現暖心一面，送給一起跑巡迴的舞者們，每人一條價值約165萬韓元（約3.5萬台幣）的項鍊，引發關注。

▲G-DRAGON送給舞者一人一條3.5萬元項鍊。（圖／翻攝自G-DRAGON IG）

GD 27日透過個人社群分享了奢華鐘錶與珠寶品牌「JACOB&CO.」上傳的一段影片。畫面中可見，GD親自將一個個珠寶盒，分送給這次一起參與世界巡演的舞者們，氣氛溫馨又歡樂。收到禮物的舞者們開心地圍繞著他歡呼，還齊聲高喊他的本名「權志龍」，場面相當感人。

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▲G-DRAGON舞者們圍著他歡呼。（圖／翻攝自IG）

其實早在6月，GD就曬出該品牌合作推出的飾品，靈感來自他的經典象徵「雛菊」，設計上採用18K黃金打造，並鑲有黃色藍寶石與綠色沙弗萊石，精緻又具個人風格。該款項鍊定價為1200美元（約台幣3.5萬元多），根據韓媒報導，GD將此款項鍊贈送給10多位巡演舞者。曾參加 Mnet 節目《Street Woman Fighter》的舞者ROSY近日公開認證她收到的項鍊，證實此事屬實。