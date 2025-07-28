找不到兒但「一眼認出他」！車銀優平頭入伍現場曝　同梯媽也被帥暈

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男團ASTRO成員、演員車銀優現年28歲，近日為履行兵役義務，正式入伍進入訓練所，而他的入伍現場也在網路上掀起熱議。有網友28日在論壇分享一張照片並寫下：「在一邊找兒子、一邊錯過兒子的瞬間，車銀優剛好就出現在鏡頭裡。」還幽默補充「兒子，暫時對不起啦」，照片一曝光，迅速引發討論。

▲車銀優正式入伍，讓諸多粉絲感到不捨。（圖／翻攝自車銀優Instagram）

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公開的照片中，可以看到剛剃成平頭的車銀優站在同梯訓練生之中，儘管頭髮剪短，他的高顏值依舊吸引眾人目光，引來不少網友驚嘆。而原PO那句「兒子對不起」也引來大量網友共鳴，紛紛笑稱「就算是平頭，車銀優還是車銀優」、「換作是我，兒子在那邊我也只會看到車銀優」、「大家都沒拍自己的家人，只顧著拍車銀優」。

▲網友分享的車銀優與同梯們照片。（圖／翻攝自韓網）

車銀優28日在忠清南道論山的陸軍訓練所入伍，不僅ASTRO團員陪同，連同一經紀公司的好友磪有情也親自到場送行，場面相當溫馨。值得一提的還有，隊友尹產賀還曬出自己身穿印有「送人入伍時穿的衣服」字樣的搞笑T恤，搭配車銀優的訓練所入伍照，展現兩人的深厚情誼。根據韓媒報導，車銀優在論山陸軍訓練所完成基礎軍事訓練後，將以陸軍軍樂隊成員的身份服役。