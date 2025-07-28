帥臉神似徐康俊、丁海寅！203cm韓籃球國手「同框車銀優」超驚艷

記者劉宛欣／綜合報導

南韓籃球界23歲新星呂俊錫（여준석）近期因出眾外表再度引發網路熱議。呂俊錫擁有203公分的身高，是國家隊新秀，不僅擁有優異球技，更因撞臉演員丁海寅、徐康俊，擁有高人氣，他自國中便展現非凡實力，曾在一場比賽中獨得50分和34個籃板的亮眼成績，自此開始受到籃壇關注。目前他正在美國西雅圖大學籃球隊効力，展現追求職業發展的決心。

▲呂俊錫因優秀的實力加上外貌，受到不少關注。（圖／翻攝自韓網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂俊錫最近因與車銀優的合照再度掀起討稐，最引人注目的便是兩人的身高差距，身高183公分的車銀優在203公分的呂俊錫面前，整整差了一顆頭，這張照片也為呂俊錫帶來更多關注。韓媒近期也持續追蹤報導集實力與外貌優勢於一身的他，精實的身材和清秀的外表，更讓他在年輕族群中擁有廣大支持者。

▲呂俊錫與車銀優的合照。（圖／翻攝自韓網）

即將於8月登場的亞洲盃男籃賽事中，呂俊錫將與李賢重等球員一同代表南韓出賽。值得注意的是，他的周邊商品與球衣在韓國市場反應熱烈，甚至出現需要排隊購買的盛況。據了解，中華隊能在小組賽中晉級，有機會在賽事中與韓國隊交手，屆時台韓兩國的對決將更添話題性。

▲呂俊錫偶爾透過社群分享日常。（圖／翻攝自呂俊錫Instagram）