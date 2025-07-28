「真命天女」睽違7年合體！　碧昂絲巡演終場2隊友現身全場瘋了

記者劉宛欣／綜合報導

天后碧昂絲（Beyoncé）近日在賭城拉斯維加斯舉行「Cowboy Carter」巡演最終場，然而最讓粉絲驚喜的不是表演本身，而是傳奇女團「天命真女」（Destiny's Child）原班人馬時隔多年再度合體，讓全場觀眾又驚又喜，場面瞬間沸騰。

▲真命天女時隔7年驚喜合體。（圖／翻攝自Instagram／beyonce）

根據外媒報導，演唱會於拉斯維加斯忠誠航空球場（Allegiant Stadium）舉行，碧昂絲特別邀請凱莉羅蘭（Kelly Rowland）與蜜雪兒威廉士（Michelle Williams）擔任壓軸嘉賓，一起帶粉絲重溫天命真女時光。三人身穿金色舞台服華麗登場，並攜手演唱〈Lose My Breath〉、〈Bootylicious〉與〈Energy〉等多首經典曲目，氣勢磅礡也令人瞬間回到2000年代的黃金女團年代。

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▲碧昂絲邀來兩名昔日隊友在演唱會最終場上同台。（圖／翻攝自Instagram／beyonce）

天命真女在2006年就宣布解散，三位成員各自展開單飛生涯，而她們上一次同台已是2018年碧昂絲在科切拉（Coachella）音樂節的傳奇演出。碧昂絲之後也在Instagram曬出三人合照，雖然沒有加註文字，但廣大粉絲紛紛湧入留言表達激動之情。實境節目主持人安迪柯恩（Andy Cohen）也在演出隔天發文直呼：「看到她們再度合體的畫面，真的讓我整晚難眠，至今仍難掩興奮！」