戰場敵人變情敵！朴勳戲外追著李棟旭跑　霸氣認：為了他才演這部戲

記者吳睿慈／綜合報導

浪漫喜劇《善良的他》由李棟旭、李聖經主演，李棟旭飾演的朴錫哲所屬幫派為「名山工業」，最大競爭對手為「三俊營造」頭目姜太勳（朴勳飾演），兩人過去曾在《哈爾濱》合作，但每次都演死對頭，這次再度同台尬戲，李棟旭、朴勳強調兩人在戲外感情超好，完全就是好兄弟，「我們約好要一直合作，關係很微妙」。

▲▼戰場敵人變情敵，朴勳是為了李棟旭才演這部戲。（圖／Disney+提供）



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李棟旭、朴勳原本就認識，上一部作品戰爭電影《哈爾濱》飾演敵人，沒想到這次又要在《善良的他》飾演情敵，讓李棟旭開玩笑說「他上次想殺了我，這次應該也是想吧！」他笑著透露隨著故事的發展，觀眾會越來越喜歡這兩人。

▲▼李棟旭、朴勳、李聖經在劇中三角戀。（圖／Disney+提供）



朴勳則說一合作完《哈爾濱》之後就向李棟旭告白「我之後還想要一直跟你合作」，後來得知《善良的他》開始選角後就積極爭取，果然雀屏中選，「我可以說就是為了李棟旭，才來演這部劇」！

「茉莉公主」李聖經在劇中化身人人都愛的美英，演技獲得各界誇讚，並多次在劇中自彈自唱，展現動聽美聲，她則歸功於是劇本太好，「光是看這個故事就讓人心動不已，自然而然就沉浸其中了，美英想要徹底擁抱一切，充滿真實的性格，不需要特別去揣摩，不需要刻意去演」。《善良的他》全劇共14集，每週五固定於Disney+ 更新。