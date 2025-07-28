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鍾欣凌搭檔「信」組CP！華語版《我們的藍調時光》卡司曝

記者許逸群／台北報導

華語版《我們的藍調時光》將正式開拍，繼上週公布周渝民、張鈞甯、陸弈靜外，本劇另外兩對重量級CP人選也完成定裝和讀本，鍾欣凌首次搭檔「信」蘇見信，王柏傑則與安心亞再度合作，導演林子平提醒鍾欣凌，她的角色比原版更少女心，讓鍾欣凌笑說：「一想到要跟信有粉紅泡泡，很害羞耶！」

▲▼華語版《我們的藍調時光》卡司曝光。（圖／齊時傳播、狠耐聽音樂工作室提供）

▲鍾欣凌將與「信」組成CP。（圖／齊時傳播、狠耐聽音樂工作室提供）

總製作人柴智屏和導演林子平聯手打造的華語版《我們的藍調時光》即將開拍，故事背景從濟州島移至澎湖，柴智屏花了一年多進行田調，並依地理氣候與民情調整情感氛圍，透過澎湖海島氛圍與人情味，呈現不同世代在愛情、家庭與人生選擇中的掙扎與寬容。柴智屏表示：「澎湖人的樂觀與直率，會讓這部劇走向更自由、包容，讓觀眾在熟悉的語境中找到共鳴。」

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信的戲劇作品不多，但他說：「我一直對『表演』抱有敬意，不論是用音樂唱出情感，還是透過角色傳達一段人生。」他接演《我們的藍調時光》是因作品的情感厚度吸引他，「它不是一部喧鬧的戲，而是講人的孤單、選擇、遺憾與和解，這些情緒我在歌裡唱了很多年，但想試著用演員的方式去活一次。」

信覺得原版的《藍調》很溫柔、寫實，「印象最深刻是這個角色的隱忍與深情，那種情緒不是靠外放來表現，而是藏在眼神和呼吸裡。我不想只是『複製』原來的版本，而是想加入我自己的生命經驗，讓他更有屬於我自己的氣息，甚至一點點不會表達的可愛。」

▲▼華語版《我們的藍調時光》卡司曝光。（圖／百鴻揚娛樂、大思娛樂製作有限公司提供）

▲安心亞與王柏傑。（圖／百鴻揚娛樂、大思娛樂製作有限公司提供）

原版漁船船長金宇彬與海女韓志旼CP ，因台灣少見專職海女，因此安心亞角色在地化後變成潛水教練，並在澎湖的小酒館兼職，王柏傑身份亦跟隨調整成會開船的潛水教練，同時兼差幫忙鍾欣凌賣魚。安心亞覺得自己的角色很神秘，感覺有很多欲言又止，表面開朗卻是很壓抑的人，她希望「向原版致敬的同時，也能給角色新的生命」。

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我們的藍調時光鍾欣凌蘇見信王柏傑安心亞

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