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小宇開唱悼念好友方大同！　催淚告白：好捨不得，我想你

▲▼小宇睽違8年舉辦專場開唱。（圖／索尼音樂提供）

▲小宇睽違8年舉辦專場開唱。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

小宇宋念宇暌違8年，舉辦專場「WHO YOU ARE」，上周末在台北Legacy登場，一開場大螢幕播放小宇自出道以來歷程的VCR，勾起粉絲滿滿的回憶，小宇以完美轉音的R&B清唱畫破序幕，在全場尖叫聲中，小宇登場，以〈沒有很會唱〉向久違的歌迷再次自我介紹，唱到最後一句「小宇同學就是我」，他幽默改為「現在小宇大叔才是我」，讓粉絲笑出聲。

▲▼小宇獻唱方大同經典歌致敬。（圖／索尼音樂提供）

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▲▼小宇獻唱方大同經典歌致敬。（圖／索尼音樂提供）

▲▼小宇睽違8年舉辦專場開唱。（圖／索尼音樂提供）

小宇更感性說：「我很少在自己的演出時唱跟我沒有關的歌曲，但請大家借我5秒，把眼睛閉上，我接下來要唱這首歌來想一位我非常喜愛的音樂人，希望他在那裡一切都好，好捨不得，希望大家可以閉上眼睛一起想念他，想念我們大同…」方大同的〈Love Song〉旋律想起，小宇投入演唱，並改編歌詞唱「是超級難唱的一首歌」，唱完他說：「大同，〈Love Song〉獻給你，我想你。」思念好友的心溢於言表，全場動容。

他以不斷鞠躬答謝粉絲的熱情支持，「我真的沒想到，我這個月都在努力騎腳踏車，他們告訴我秒殺，我還想不可能吧！」粉絲回以熱情的尖叫，他接著釋放好消息：「非常謝謝大家的支持，沒搶到票的朋友也不要氣餒，你們的心聲，我們都聽到了，團隊也正在討論中。」台下歌迷不停大喊「小巨蛋」，他笑說：「我要負責的就是盡量唱歌給你們聽，今天準備了很多歌送給你們。」

小宇表示，這次的舞台是以最接近他平時寫歌狀態的方式來呈現，他能更放鬆地演出，他一口氣演唱〈默念你〉〈同在〉〈所謂的愛〉〈過渡期〉等大家耳熟能詳的歌曲，粉絲完全沈浸在小宇的音樂世界中，他強調大家要照顧好自己的身體，並透露前一陣子有位喜愛他的歌迷朋友生病，他錄了語音訊息鼓勵對方，「看似我給他力量，但實際上是他給我更多力量，錄語音那一刻我覺得我有什麼好想過要退到幕後的呢，還有人在聽我唱耶！」全場立刻響起歡呼聲和掌聲。
 

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