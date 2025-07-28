林宥嘉合作鎖定黃奇斌！　「私下真面目」曝光：超過癮

▲林宥嘉新歌邀請黃奇斌合作。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

林宥嘉單曲〈Time〉邀請黃奇斌合作，兩人不僅共同演唱，也一同出演MV，MV由導演Yasuhiro Arafune執導，他曾操刀《鬼滅之刃 遊郭篇》片頭曲〈殘響散歌〉（Aimer演唱）與《鬼滅之刃 刀匠村篇》片頭曲〈羈絆的奇蹟〉（MAN WITH A MISSION／milet合唱）的MV，亦曾與ONE OK ROCK、Mrs. GREEN APPLE等知名藝人合作。

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▲林宥嘉和黃奇斌合作起來相當過癮。（圖／華研國際提供）



林宥嘉與黃奇斌是因為這次的合作才開始熟識，林宥嘉透露，在歌曲旋律與主題靈感初期的時候，他就已鎖定要邀請黃奇斌一起合作。他表示，這首歌的誕生過程中，有許多幕後工作人員、製作人、混音師、導演，甚至還有「隱藏人物」廖人帥等人的參與，是一趟前所未有的工作過程，也帶來相較自己過去作品中從未出現過的全新感受，現在終於能夠完整呈現給歌迷。黃奇斌則稱讚林宥嘉是一位謙虛、待人真誠的「阿兄」：「我們都是對作品要求很高的音樂人，在雕琢作品時有種過癮的感覺。」



MV搭配豐富的CG特效，精心呈現一場倒數計時的人魔戰，黃奇斌形容這是一次充滿挑戰的經驗。林宥嘉表示，〈Time〉是獻給所有「沒有時間」的人，無論是消逝的青春，或是有限生命的掙扎：「這首歌就是為了每一個在內心遭到無形猛獸威脅的人而唱；在每一場不被別人了解的戰役裡，希望這首歌引導我們一步一步找到勝利！」



隨著專輯最後一支MV上架，林宥嘉第七張專輯《Apples of Thy Eye》將於7月29日凌晨0點正式數位上線。這張簡稱為「蘋果專輯」的作品，名稱、靈感來自聖經，專輯中的每一首歌皆代表一個角色或群體，林宥嘉說：「我想透過這張蘋果專輯表達的其中一個想法，就是這句看起來簡單卻值得一再提醒的結論：世界上的每一個人都是重要的。」



