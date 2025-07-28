《BOYS2》又爆黑箱！超強選手遭淘汰　受害男星：別利用迫切的人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓Mnet電視台過去所推出的選秀，成功捧紅I.O.I、Wanna One、IZ*ONE、X1等團，但在X1活動到一半時，節目爆出黑箱作業，負責製作人因此被判刑，且4季以來都有受害人，其中第四季被黑箱淘汰的金國憲在第16名止步，令粉絲不捨。近來，Mnet電視台所製作的選秀《BOYS II PLANET》開播，黑箱受害者金國憲27日發文「不要利用迫切的人」，為DRIPPIN的李協與金東玧抱不平，引起熱議。

▲DRIPPIN的李協與金東玧挑戰選秀《BOYS II PLANET》。（圖／翻攝自Mnet）



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▲李協慘遭到淘汰，令許多網友不解。（圖／翻攝自Mnet）



DRIPPIN的李協與金東玧挑戰選秀《BOYS II PLANET》，兩人的表演片段被放到官方YouTube後引起熱議，他們唱功不輸晉級的選手，舞台魅力、表情都具備一定實力，最後李協卻慘遭到淘汰，令許多網友不解「為什麼是no star」、「我不是粉絲都看得生氣了」、「又要黑箱了嗎」。

▲▼金國憲曾是黑箱受害者，發文戰Mnet「不要利用迫切的人」。（圖／翻攝自金國憲IG）



觀眾怒氣難消，就連過往的受害者金國憲27日也在IG發聲，他以白字黑底的文字表達不滿，「不要利用迫切的人心，那些人（練習生）每天每天是抱著怎樣的心情練習撐過來，你們不知道」，痛罵電視台Mnet，使得《BOYS II PLANET》再次抱起黑箱爭議。

Mnet電視台曾於2016年至2019年間，一連推出4季人氣選秀節目《PRODUCE》系列，成功捧紅了I.O.I、Wanna One、IZ*ONE、X1等團，不料爆出4季都有黑箱作業，節目的負責人也因此被判刑，4季加起來共有12名受害人，當時在韓被罵翻。