陸20歲大學生網紅癌逝！父母悲痛證實　「病床自學」貼文曝：想回學校

記者黃皓瑋／綜合報導

大陸1位年僅20歲的抗癌網紅「閃閃發光的小雯」，透過社群平台紀錄自己對抗病魔、在病中努力學習的生活，引發關注。然而日前她卻遺憾傳出病逝消息，讓許多網友感到不捨，她生前的貼文也被翻出悼念。

▲陸抗癌網紅小雯病逝。（圖／翻攝自抖音／閃閃發光的小雯）



綜合陸媒報導，小雯本名張敬雯，確診罹癌前在山東大學就讀法律相關科系。2023年底剛上大學的她，因為腹部不適到醫院就診，不料卻發現罹患胃癌晚期，從此展開抗癌生活。雖然她因疾病的關係而休學，但在醫院中仍然努力學習，經常分享寫得密密麻麻的筆記，並表達重返校園的渴望，堅強意志感動許多人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小雯在病房內仍努力自學。（圖／翻攝自抖音／閃閃發光的小雯）



上月20日，小雯曬出自己在病床上讀書、寫筆記的畫面，正向寫下：「自給自足的光，永遠都不會暗。」然而此後就停止更新長達1個月。直到日前她的父母才透過她的帳號發聲，悲痛證實她已經在上月26日深夜病逝，並感謝粉絲一路以來對她的支持。

▲小雯的父母悲痛證實死訊。（圖／翻攝自抖音／閃閃發光的小雯）



貼文一出，讓許多粉絲、網友為之鼻酸，不捨留言：「一路走好」、「天堂沒有痛苦」、「很抱歉以這種方式認識妳，下輩子一定要有個好的身體」、「祝願下輩子長命百歲」。