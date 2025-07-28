士林老屋驚見「符咒床位」！直播主一開門就乾嘔　背後藏人間悲歌

記者孟育民／台北報導

TikTok公益網紅「賓賓哥」（本名江建樺）休息數日後於日前25日正式重返直播舞台，當晚最高同時在線人數突破2萬，3個半小時的直播影片觀看數更高達170萬，人氣依舊。最新上架影片賓賓哥探訪士林個案，因為長期照顧有精神疾病的弟弟，本身重聽非常嚴重，脖子有骨刺，沒有多餘的錢去就醫看醫生，賓賓哥一進到雜亂不堪的房間，床頭還貼上符咒，一開口就被刺鼻的尿味嗆到乾嘔。此外，他語重心長地提到，有收到線報指出部分曾受過金援幫助的個案出現不當行為，他語氣堅定表示：「不要拿我的錢去賭博，我有很多眼線，不要讓我失望！」

▲賓賓哥前進士林老屋立馬乾嘔。（圖／泰霸團隊提供）

直播中，賓賓哥難得卸下強悍外表，坦率談及這段期間身心狀況的崩潰與心態調整。他自曝最危急的時候需要吊點滴維生 日前健康檢查抽血時，竟被現場狀況嚇傻：「抽出來的血像血塊，幾乎是凝固的！」檢查報告顯示數據慘烈，醫師嚴重警告：「再不休息可能引發急性猛爆性肝炎、血管栓塞甚至胰臟危機。」

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他也坦言，過去一整年拼命為個案奔波、熬夜傷神、不運動、責任心過重，導致壞膽固醇（LDL-C）飆高。長期壓力累積，終於讓身體「整組壞光光」。這幾週他靠著吊點滴、調養生活節奏，重新學會慢下來。

▲賓賓哥透露健康狀況。（圖／泰霸團隊提供）

面對鏡頭，賓賓哥語氣平靜但誠懇：「這一年我做個案一路衝，靠的是意志力，我從來不覺得自己成功，只是希望把助人的理念傳出去。」尤其提到他在TikTok上影響到許多孩子，更讓他感受到團隊肩上的「社會責任」。

話鋒一轉，賓賓哥自嘲近期壓力大到「不敢出門」。他笑說：「現在講錯一句話就會被無限放大，如果在外面不小心放個屁，都怕被舉報環保局來測空汙，又上新聞。」引發直播間一陣爆笑。他也承諾未來會更加謹言慎行，避免不必要的誤會。