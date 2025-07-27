DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開！　友人嚇壞：像受虐的狗

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女神DJ SODA日前因漂髮失敗導致頭皮重創、大片斷髮剃光，她因此承受極大身心壓力，多次在社群上分享相關消息，27日再度透過Instagram曝光自己愈發嚴重的頭髮受損情況，並以影片形式公開近況，令不少粉絲看了相當心疼。

▲DJ SODA近期都戴著假髮現身。（圖／翻攝自DJ SODA Instagram）

DJ SODA在貼文中表示：「大家好，這是我的近況。」畫面中可以看到，她原本漂白過的頭髮大多已經斷裂，只剩下極短的黑髮，髮量明顯稀少。她透露頭髮狀況越來越糟糕：「頭髮持續斷裂，現在整顆頭大概只剩下10%的頭髮了。有人看到我說，看起來就像被虐待的狗狗，我也不知道為什麼這句話這麼打動我。」

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▲DJ SODA頭髮斷到剩差不多10%。（圖／翻攝自DJ SODA Instagram）

對於外界流傳她「正在進行數億韓元的訴訟」的謠言，DJ SODA也正面澄清：「最近好像還出現了我正在打官司的奇怪傳言，但就算我贏了，也不會拿那些人的錢。我會靠自己重新站起來。」她表示，本來只希望對方能真誠道歉就好，甚至願意一毛錢都不拿就原諒，但遺憾的是，至今對方不僅沒誠心道歉，反而只是要求她撤掉相關貼文，甚至否認事情發生過，讓她感到相當失望。

最後她補充說，現在連路上不認識的人都會上前問她「妳還好嗎？」並對所有關心與支持她的粉絲表達感謝之意：「謝謝你們的擔心與鼓勵，真的很感動。」此前，DJ SODA 6月就透過社群透露，在美容院接受漂髮服務時，因藥劑塗抹後長時間未處理，導致頭髮從根部嚴重受損、融化。