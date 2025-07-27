F4才剛復出「朱孝天鬆口重大喜訊」！　阿信驚：你知道你給多大的承諾嗎

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（27日）在北京鳥巢開唱，也是他們此次北京站演唱會第三場。朱孝天透露，和仔仔在後台看演出時，聊到未來如果到鳥巢開演唱會的事，「仔仔說如果是四面台會更好，我說不然F4來唱…大概聊了這些。」疑似暗示未來F4有望開唱的好消息，讓全場觀眾再度瘋狂尖叫，阿信也直呼：「你知道你今天給了多大的承諾嗎？」朱孝天還傻問：「蛤我有嗎？」相當逗趣。

▲五月天再度邀請F4聚首。（圖／相信音樂提供）

昨天不少網友目擊吳建豪、周渝民（仔仔）抵達北京機場，再加上他們先前送朱孝天的花籃暗示「歸巢」，果然今晚F4再次聚首於鳥巢，當舞台大屏幕緩緩向兩側打開，4人帥氣步出舞台，搭配〈流星雨〉音樂及鳥巢現場滿目的「流星雨」，還是讓歌迷情緒激動不已。

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阿信說，上次F4合體，五月天社群網站被灌爆，「他們說阿信你們沒來沒關係，F4一定要來，所以把大家的青春原封不動搬到鳥巢。」朱孝天也說，這次4人能聚首，真的非常感謝阿信鍥而不捨的努力，阿信則表示：「這個世界看到很多美好的事物，隨著時間經過都會慢慢消失，如果有個機會，讓我們青春最閃亮的一刻回來，就是無價的寶藏。」

之前有網友說感覺F4之間互動少、不熟，但最近釋出的幕後花絮，可以看到4人其實互動超多，阿信說「我希望你們可以多聊一下、多吐槽一下，像是說誰最愛吃、誰最愛遲到、誰女朋友最多。」一聽到關鍵字，全場立刻尖叫歡呼，吳建豪立刻喊：「你是誰派來的！」

▲F4合體後反應極佳。（圖／相信音樂提供）

仔仔被爆料，今天有在他們的群組預告有驚喜要給大家，仔仔則解釋：「我今天早上跟Vanness約了在飯店健身房健身，言承旭就在群組說：『溫馨小提示，運動完要拉伸喔！』，我說：『我拉的是身上比較軟的地方。』」當場讓阿信噴笑：「請問現在是在鳥巢開車嗎？」仔仔立刻回：「耳根子這種的啦！」

朱孝天則被阿信誇又瘦了了，朱孝天坦言，以前因為一陣子沒在幕前，加上愛吃，沒有注意身材，「後來被阿信說服要團聚，就開始面對，我沒有運動，就節食、簡單拉伸，慢慢恢復過來。」最終F4和五月天合唱〈笑忘歌〉才離開。