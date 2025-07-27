瘦子「拋家棄子1個月」險落淚！　開唱前突飆罵大淵「內幕曝光」

▲頑童MJ116瘦子、小春、大淵圓滿結束7場演出。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／台北報導

頑童MJ116今晚（27日）在小巨蛋的第7場《OGS》演唱會完美落幕，狂吸7萬多位粉絲朝聖，這也是他們出道以來最多場的演唱會，為了完美演出，他們長達1個月無法跟家人相處，還入住飯店閉關2週，瘦子會後受訪時坦言：「從上週就住飯店，拋家棄子，回到飯店都覺得好空虛，老婆為了讓我專心準備演唱會，帶小朋友出去玩或是去外婆家，這一個月蠻寂寞的，是分開最長的一段時間。」坦言每每看到女兒因想他而哭，自己也會忍不住想哭。

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▲▼頑童MJ116瘦子為了演出嚴格自律生活。（圖／記者周宸亘攝）



瘦子表示這次7場在心理和生理上都是極大挑戰，「我們以往最多就是3場，一開始想說四場很緊張， 結果加到7場想說瘋了，我們是不是把餅畫太大，達不到怎麼辦？怕讓大家失望，壓力很大。」為此，他嚴格自律生活，「怕沒聲音，吃的超級乾淨，沒喝酒1個月，每天運動，也不聚餐，隨時戴口罩就怕感冒，從來沒有那麼珍惜自己的身體過，突然覺得自己很像專業歌手。」大淵更爆料有次練團後約大家吃飯，瘦子在飯店得知後，馬上嚴肅傳訊息：「你給我回來。」足見他對這次演出的高度重視。

這次他們連唱7場，打破眾多饒舌歌手紀錄，瘦子霸氣笑說：「不只饒舌歌手吧！」一旁大淵忍不住出拳要他閉嘴，演唱會中特別剪輯的十年回顧影片，不僅勾起團員滿滿回憶，也讓現場老鄉感動不已，大淵坦言今天一度忍不住落淚，「感覺湧上心頭，想起以前一些點滴，很感動。」明年1月31日他們將移師台中洲際棒球場開唱，被問有無機會攻大巨蛋，他們謙虛笑說：「一步一步慢慢來。」這次演出有歌迷嗨到換氣過度緊急送醫，他們表示第一時間就有傳訊關心，對方也表示沒事。

演唱會結束後，3人笑說要回歸木柵區閒人，大淵說：「我想回去抱抱我老婆，然後帶我兒子去上學，最後如果有時間，我想要一台摩托車然後約瘦子跟小春上山或是去海邊喝咖啡，他們要騎馬還是開車隨便他們。」小春表示：「演唱會休息一下子後，還有課要上，馬不停蹄，也有其他城市的巡迴在等著我們，很期待跟大家見面。」瘦子則是說：「要帶家人出國放假，已經有一個月沒有好好陪他們了。」

