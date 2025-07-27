《繼母》綾瀨遙女兒長大了！　17歲留學後回歸演藝圈現況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

日劇《繼母與女兒的藍調》童星橫溝菜帆，從10歲演出該劇至今已邁入17歲，令人驚豔的成長變化引起廣大網友關注。該劇自2018年播出後好評不斷，更在2020、2022、2024年推出新年特別篇。橫溝菜帆在劇中飾演女主角綾瀨遙的繼女美雪一角，以細膩的演技詮釋失去雙親後，與繼母建立情感的動人故事，讓她一舉成為備受矚目的童星。

▲《繼母與女兒的藍調》童星橫溝菜帆長大了。（圖／翻攝自劇照）

橫溝菜帆3歲便開始演藝生涯，在《繼母與女兒的藍調》中的精湛演出讓她知名度大增。她在劇中飾演因父親（竹野內豐飾）因病過世而被託付給繼母亞希子（綾瀨遙飾）的美雪，完美演繹出從排斥到接納繼母的情感轉變過程。這個角色為她帶來更多演出機會，包括2019年在NHK晨間劇《緋紅》中擔任大島優子的幼年角色。

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▲橫溝菜帆現年已經17歲。（圖／翻攝自橫溝菜帆Instagram）

為了充實自我，橫溝菜帆於2024年10月選擇遠赴紐西蘭留學。今（2025）年4月返回日本後，她隨即投入富士電視台晨間節目的工作，擔任小單元主持人，為觀眾介紹當下流行的美食及商品。此外，她也參與本月播出的新戲《因為北君太可愛了，我們決定3人共享這份幸福。》演出。近期在個人社群分享的白色蕾絲襯衫照片，展現出17歲少女清新優雅的氣質，獲得網友一致好評。