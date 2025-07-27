C.T.O睽違2年合體了！　飆唱經典歌掀回憶殺「全場淚灑」

▲Snoopy詹仕偉與薛恩Sean暌違2年半再度合體。（圖／Ease香氛提供）



記者翁子涵／台北報導

台灣香氛品牌主辦《Ease香氛 香戀一夏-香氛季》演唱會，上週末在台北誠品生活松菸登場，邀請小樂 吳思賢、FEniX李承隆、陳竟飛、韓菲、成晞、CN吳承恩、LCY呂植宇、金在勳、VERA、薛恩Sean、Snoopy詹仕偉、Saturnday 等共12組歌手與男團輪番登台，在台發展的韓籍演員金在勳除了演唱爆紅戲劇《關於未知的我們》的創作曲〈Unknown〉外，特別選唱獲得亞洲電視大獎最佳主題曲的《來自星際的風》韓文版，韓式情歌直擊人心。

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▲ Snoopy詹仕偉與薛恩Sean合唱經典歌。（圖／Ease香氛提供）



壓軸時刻迎來C.T.O雙帥 Snoopy詹仕偉與薛恩Sean暌違2年半再度合體，攜手獻唱經典單曲〈LOVE YOU〉，自2023年花蓮跨年後，兩人便未曾同台，這次久違合體，讓許多歌迷噴淚直呼：「這一刻真的等太久了！」為了這場合體，薛恩Sean結束台中工作後連夜趕回台北，只為站上舞台與老戰友再度合唱；Snoopy詹仕偉則是一連兩天全勤主持，並帶來個人全新單曲〈迷霧失重〉以及重現《Pump It Up》經典舞台。

FEniX李承隆則是演唱深情單曲〈沒有情人的情歌〉，高音挑戰結合真摯情感，延續TICC演出時的感動，讓現場觀眾再度落淚。人氣男團 Saturnday 換血回歸後首度登台，公開演唱新作〈Last Dance〉，新成員小潘與凱杰加入後的首次亮相也成為焦點，展現團隊升級後的全新能量。

