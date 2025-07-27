66歲胡瓜玩真的！挑戰「頭轉」拼到鞋子飛走　臉脹紅、猙獰表情全被拍

記者孟育民／台北報導

民視週日晚上八點《綜藝大集合》日前來到屏東崁頂，製作單位準備了一個巨大太空球，邀請觀眾一起來玩「人體保齡球」。除此之外屏東在地超強小朋友帶來震撼全場的霹靂舞表演，年紀雖小，身手卻相當驚人，連「綜藝天王」胡瓜都激起勝負欲，只見他突戴上安全帽挑戰「頭轉」，成功轉了一圈，甚至還在結束之後做了一個帥氣的Ending Pose。胡瓜站起來之後，臉部脹紅、表情猙獰，甚至右腳的鞋子也不翼而飛，雖然模樣狼狽，但大家仍然給予熱烈掌聲，胡瓜也笑說：「這個地板好燙唷！」一句話笑翻所有人。

▲▼胡瓜挑戰頭轉，全場給予掌聲。（圖／民視提供）

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《綜藝大集合》邀請觀眾一起來玩「人體保齡球」，首先由觀眾組上去挑戰，在訪問中反應很快的胡瓜意識到，在這場比賽裡面衝擊最大的是一號，於是胡瓜在輪到自己上場時，也精明的說「我要站10號位」，殊不知胡瓜的小心思很快就被大家發現了，為了讓胡瓜站在1號位，籃籃現場喊話：「你是我們的護國神山欸!就像我們的中央山脈一樣。」在眾人的紛紛討論下，最後還是決定以抽號碼衣的方式來決定位置，結果胡瓜居然真的抽到1號，如此的巧合讓胡瓜懷疑製作單位有作弊的嫌疑！

▲胡瓜為玩遊戲超拼命。（圖／民視提供）

製作單位為了自證清白，再度給胡瓜一個機會，讓他抽撲克牌，沒想到他又抽中1號，全場當場笑翻，胡瓜也終於認命，親自下場為大家當一回護國神山，結果太空球還沒撞上，胡瓜就自己先倒下，讓阿翔當場吐槽：「哪有護國神山先倒的？」胡瓜則坦言，「我害怕他從後面撞，所以我也就趕快倒下去。」看著胡瓜驚嚇不已的模樣讓全場哭笑不得。

▲胡瓜倒地。（圖／民視提供）



