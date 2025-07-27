專訪／9年前台粉還在⋯　XEED遭解散「重新出道3次」：當了10年新人

記者吳睿慈／專訪

南韓男團XEED於2024年4月突然宣布解散，時隔1年捲土重來，成員DOHA、SHUN、BAO、JAEMIN、UO宣布重組「XD」再闖樂壇，日前接受《ETtoday》專訪，他們體會過歌壇的酸甜苦辣，成員的夢想很樸實，SHUN說：「只希望可以持續地活動下去就好。」而曾參加過選秀節目《Project 7》的UO分享追了他9年的台灣粉絲，在活動時特別告訴他「感謝你沒放棄夢想」，一席話惹得眾人鼻酸又心疼。

▲XEED突遭解散，5位成員重組XD再度出發。（圖／AM STUDIO提供）

XEED無預警宣布解散，BAO露出無奈的笑容表示：「其實不是我們想要解散，而是不可控原因解散，這一年來我們有一直在群組說『何時能再重聚』、『必須再組團吧』，想要再次成為一體，花了1年半的時間籌備，所以終於迎來重組團體。」他們當起自己的老闆設立公司並重組XD。

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▲XD成立公司一手包辦所有團體的製作。（圖／AM STUDIO提供）



UO揚起笑容說：「我們連製作都是一手包辦，MV是BAO拍，後製是BAO跟DOHA一起，JAEMIN編舞，我是編曲，現在全自製團體很夯，我們就是這樣，都自己來，打造出屬於自己的藝術品，比以前還更有成就，因為以後我們所做的東西都是屬於我們的，更有成就也更努力在活動。」

5位成員一路走來都不易，除了上個團體XEED突然解散，大部分成員都經歷過數次挫折，BAO曾是LUCENTE一員，UO組過一級秘密、SHUN也有以TARGET出道過，DOHA則是《少年24》參賽者之一，SHUN苦笑對於「捲土重來」的道路已經習慣了，DOHA自虧：「我們已經是第10年的新人。」SHUN也表示「這次當新人已經是第三次了」，但他們不覺得重新出道很辛苦，總是抱著感恩的心、謙虛地活動，希望有朝一日被看到。

▲▼XD特地來台與粉絲見面。（圖／AM STUDIO提供）



DOHA深知團體處境，「要跟其他團體競爭的話，我們也要有競爭的資格與機會，但其實我們連擁有那樣的機會好像都有點難，確實是會感到遺憾，像是今天這樣的採訪，一次次對我們來說都是很珍貴的時候」，他們的夢想渺小但務實，BAO說：「我很常想像在音樂節目拿到一位然後留下眼淚。」5位成員演出一直以來想像的橋段，每個人臉上的笑容都很真實。

歌迷的支持，就是XD撐下去的最大動力，DOHA感性表示：「確實有很多台灣粉絲支持我們，所以我們才想說如果有一天再次重組一定要來台灣，我們為了遵守約定而來的。」UO透露自己因參加《Project 7》打開人氣，曾在桃園機場被職員認出，對方問他「請問你是出演《Project 7》的人嗎」，讓他驚呼「那時候才真正有人氣的實感」。

▲XD夢想很樸實，希望有一天拿下音樂節目一位成績。（圖／AM STUDIO提供）

UO曾以一級秘密出道，2016年也曾來到台灣宣傳，他透露這次訪台時，「以前的團體來過台灣，過了9年，那時候9年前的粉絲來到活動，特地告訴我『謝謝你沒有放棄夢想』，這讓我很感動。」DOHA說：「粉絲會跟我們說『謝謝你們沒有放棄，甚至來到台灣，謝謝你們來』，但老實說我們更感謝。」訪談尾聲，他們也希望未來再度來到台灣，有更多機會與粉絲見面。