陸BL男星爆偷吃多女翻車！　「經紀人也是前女友」慘被強迫出櫃

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星梓渝因BL劇《逆愛》爆紅，如今卻接連遭多位前女友指控劈腿、欺騙感情，還傳出私下辱罵粉絲，掀起風波。而被指曾是他女友的前經紀人也成為箭靶，經紀人友人26日發文澄清，稱前經紀人為女同志身份，與梓渝之間不存在任何情感糾葛。

▲梓渝前經紀人好友幫發聲。（圖／翻攝自微博）



一位自稱是梓渝前經紀人好友的網友26日在小紅書發布長文，表示和梓渝前經紀人是好友，且對方是女同志，圈內諸多人士皆知道此事，和梓渝純屬工作夥伴關係，從未涉及感情層面，為佐證說詞，該友人更公開了多張工作場合的合照，試圖平息外界揣測。

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此外，對於網傳經紀人仍在梓渝團隊擔任助理的說法亦屬不實，單純是過去在負責梓渝工作時，積累了豐富的資源和人脈，因此現在部分工作仍會透過她進行聯繫，再轉給梓渝現任團隊，網上流傳的照片也不是經紀人本人，發文網友希望外界不要隨意截圖其他女性工作人員，以免牽連無辜。

▲梓渝前經紀人好友幫發聲。（圖／翻攝自微博）



然而，事件在網路上持續發酵，各方說法矛盾，稱曾和梓渝交往過的北大網紅「奶黄包」27日提出反駁，稱梓渝曾親口告知「前經紀人後來才成為女同志」，且時間點是和梓渝交往後，不滿嗆：「我感覺這段無關緊要，當初就沒寫上去，沒想到現在抓這個點在這洗洗洗洗洗洗……也是無敵了哈。你哥哥就是出軌男，別洗了。」

▲北大網紅曾怒控遭梓渝劈腿。（圖／翻攝自微博）