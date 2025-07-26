英國小鮮肉來台開唱…嘉賓女聲竟是「陽帆親女兒」2000人興奮尖叫

記者黃庠棻／台北報導

靠著一曲5億洗腦「暈船神曲」〈drunk text〉爆紅全球排行、21歲英倫唱作暖男亨利莫迪（Henry Moodie）帶著全新巡演《Henry Moodie 2025》來台完售開唱。昨（25）晚吸引超過2000人瘋狂朝聖，一上台他就用現學現賣的中文，興奮大喊「你好，我是Henry Moodie」。

▲亨利莫迪來台演出成功。（圖／Live Nation Taiwan提供）

不僅如此，亨利莫迪突改歌詞「台北！there for me」讓粉絲馬上陷入瘋狂，接著用歌聲擄獲全場，包括耳熟能詳的成名作〈you were there for me〉、〈right person, wrong time〉、無預警新歌〈comedown〉首唱、壓軸全場大合唱〈drunk text〉及未公開新歌〈Sunday Morning〉。

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亨利莫迪還驚喜不插電翻唱名曲，像是 Coldplay（酷玩樂團）〈Viva la Vida〉、Billie Eilish （怪奇比莉）的〈BIRDS OF A FEATHER〉整場實力獻唱超過70分鐘、連續16首唱跳不間斷，從抒情情歌到動感快歌、從自創曲到招牌翻唱，暖心笑容配上滿滿誠意直接感動現場所有人。

▲亨利莫迪來台演出成功。（圖／Live Nation Taiwan提供）

週五夜先由暖場由英國人氣男團New Hope Club成員Reece Bibby擔任嘉賓，掀起第一波歡呼高潮，隨後亨利莫迪緊接登場以〈you were there for me〉帥氣登場，瞬間讓台下陷入感動氣氛，隨後接連演唱〈good old days〉、送上〈beat up car〉前感性說「真是夢想成真，第一次在台北演出，樓上的大家好嗎？」等多首人氣創作曲，展現細膩而穩健的唱作實力。

再來，亨利莫迪拿著吉他自彈自唱〈indigo〉手機燈海讓整場被溫柔氛圍包圍，他感動說 「我們有個美好的夜晚，台北，謝謝你們，我很感激，第一次來台北的原因，就是因為你們！」緊接著驚喜翻唱橋段，竟拿了骰子與樂迷互動來決定。

▲亨利莫迪來台演出成功。（圖／Live Nation Taiwan提供）

精選名單包括Taylor Swift（泰勒絲）、Harry Style（1世代哈利）、Olivia Rodrigo（奧利維亞）、酷玩樂團（Coldplay）、Adele（愛黛兒）最後擲中Coldplay〈Viva la Vida〉讓現場聽得如癡如醉。下半場快歌首首連發〈orbit〉、新歌首唱〈comedown〉等快節奏作品，氣氛一路升溫。

來到翻唱 Billie Eilish（怪奇比莉）的〈BIRDS OF A FEATHER〉時，亨利莫迪別出心裁改編為輕快清新風格也邀Reece Bibby一同攜手合唱，接著無預警演出未公開新歌〈sunday morning〉，而他在每一站巡迴都會邀請當地音樂人一同台，為每座城市留下獨特回憶。

▲亨利莫迪來台演出成功。（圖／Live Nation Taiwan提供）

台北場驚喜邀請到陽帆的寶貝女兒、創作女聲ANGIE安吉登台對唱〈pick up the phone〉，最令人期待的壓軸暈船神曲〈drunk text〉一登場，全場立刻陷入大合唱，場面溫馨感人，最後Henry Moodie 難掩激動之情說「我捨不得離開這舞台，謝謝你們讓演唱會完售，一切好不真實！」，直接走下台與全場兩千人一同齊聲歌唱，為這場演出劃下了最完美、最動人的句點。

▲ANGIE安吉擔任亨利莫迪演唱會嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）