英國小鮮肉來台開唱…嘉賓女聲竟是「陽帆親女兒」2000人興奮尖叫

記者黃庠棻/台北報導

靠著一曲5億洗腦「暈船神曲」〈drunk text〉爆紅全球排行、21歲英倫唱作暖男亨利莫迪(Henry Moodie)帶著全新巡演《Henry Moodie 2025》來台完售開唱。昨(25)晚吸引超過2000人瘋狂朝聖,一上台他就用現學現賣的中文,興奮大喊「你好,我是Henry Moodie」。

▲亨利莫迪來台演出成功。(圖/Live Nation Taiwan提供)

不僅如此,亨利莫迪突改歌詞「台北!there for me」讓粉絲馬上陷入瘋狂,接著用歌聲擄獲全場,包括耳熟能詳的成名作〈you were there for me〉、〈right person, wrong time〉、無預警新歌〈comedown〉首唱、壓軸全場大合唱〈drunk text〉及未公開新歌〈Sunday Morning〉。

亨利莫迪還驚喜不插電翻唱名曲,像是 Coldplay(酷玩樂團)〈Viva la Vida〉、Billie Eilish (怪奇比莉)的〈BIRDS OF A FEATHER〉整場實力獻唱超過70分鐘、連續16首唱跳不間斷,從抒情情歌到動感快歌、從自創曲到招牌翻唱,暖心笑容配上滿滿誠意直接感動現場所有人。

▲亨利莫迪來台演出成功。(圖/Live Nation Taiwan提供)

週五夜先由暖場由英國人氣男團New Hope Club成員Reece Bibby擔任嘉賓,掀起第一波歡呼高潮,隨後亨利莫迪緊接登場以〈you were there for me〉帥氣登場,瞬間讓台下陷入感動氣氛,隨後接連演唱〈good old days〉、送上〈beat up car〉前感性說「真是夢想成真,第一次在台北演出,樓上的大家好嗎?」等多首人氣創作曲,展現細膩而穩健的唱作實力。

再來,亨利莫迪拿著吉他自彈自唱〈indigo〉手機燈海讓整場被溫柔氛圍包圍,他感動說 「我們有個美好的夜晚,台北,謝謝你們,我很感激,第一次來台北的原因,就是因為你們!」緊接著驚喜翻唱橋段,竟拿了骰子與樂迷互動來決定。

▲亨利莫迪來台演出成功。(圖/Live Nation Taiwan提供)

精選名單包括Taylor Swift(泰勒絲)、Harry Style(1世代哈利)、Olivia Rodrigo(奧利維亞)、酷玩樂團(Coldplay)、Adele(愛黛兒)最後擲中Coldplay〈Viva la Vida〉讓現場聽得如癡如醉。下半場快歌首首連發〈orbit〉、新歌首唱〈comedown〉等快節奏作品,氣氛一路升溫。

來到翻唱 Billie Eilish(怪奇比莉)的〈BIRDS OF A FEATHER〉時,亨利莫迪別出心裁改編為輕快清新風格也邀Reece Bibby一同攜手合唱,接著無預警演出未公開新歌〈sunday morning〉,而他在每一站巡迴都會邀請當地音樂人一同台,為每座城市留下獨特回憶。

▲亨利莫迪來台演出成功。(圖/Live Nation Taiwan提供)

台北場驚喜邀請到陽帆的寶貝女兒、創作女聲ANGIE安吉登台對唱〈pick up the phone〉,最令人期待的壓軸暈船神曲〈drunk text〉一登場,全場立刻陷入大合唱,場面溫馨感人,最後Henry Moodie 難掩激動之情說「我捨不得離開這舞台,謝謝你們讓演唱會完售,一切好不真實!」,直接走下台與全場兩千人一同齊聲歌唱,為這場演出劃下了最完美、最動人的句點。

▲ANGIE安吉擔任亨利莫迪演唱會嘉賓。(圖/記者湯興漢攝)