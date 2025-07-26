黃氏兄弟首登北流開唱！　無預警宣布好消息

記者蔡琛儀／台北報導

成軍8年、擁有超過231萬訂閱的超人氣YouTuber黃氏兄弟，今（26日）首度登上台北流行音樂中心開唱，哲哲直呼：「終於要登上北流了，心情既興奮又緊張。」昨晚他們彩排到11點多，回到家已經凌晨，累到直接睡著。

▲▼黃氏兄弟今在北流開唱。（圖／記者周宸亘攝）

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他們透露，籌備演唱會的這段期間有執行斷碳（斷絕碳水化合物的食物），完全沒吃澱粉類的食物，哲哲說：「因為我有一套表演的衣服是透視裝，所以我自己很嚴格的控制，身材展現的部分該有的都會有。」瑋瑋也掛保證：「我對哲哲的身材很有信心。」

這次「返校日8：無限」的演唱會，不只是返校日系列演唱會的延續，更代表著黃氏兄弟創作旅程邁向新階段的象徵，黃氏兄弟精選歷年代表作及人氣曲目，共演唱24首歌曲，橫跨不同創作時期，從早期清新校園風格到近年更成熟多元的音樂類型，回味他們一步步走來的心路歷程。

▲▼黃氏兄弟帶領歌迷回味他們一步步走來的心路歷程。（圖／記者周宸亘攝）

演唱會也特別邀請兩組嘉賓現身同歡，人氣男團FEniX在上半場登台掀起高潮，與黃氏兄弟合唱年度歌曲〈星期五晚上〉，接著FEniX帶來〈你成為了我最難忘的人〉與〈Back to the Time〉。下半場則由溫妮、小V郁采真、魏嘉瑩、琳誼組成的女團「BOOM!怪物星人」接棒登場，與黃氏兄弟合唱〈APT.〉、〈曖昧變成傷害〉、〈人生就是一場遊戲〉，炒熱現場氣氛。

瑋瑋表示，今年挑戰北流，感謝粉絲的支持，票也全部都售完，希望未來可以舉辦北高流兩地開唱；哲哲則是希望瑋瑋可以帶他站上巨蛋的舞台，未來預計把這套表演巡迴演出，帶去更多的地方；藉此也向海外的粉絲喊話：「換我們去找你們，正式宣佈第一站會在香港。」

▲黃氏兄弟預計將唱進海外。（圖／記者周宸亘攝）