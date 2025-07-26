資生堂千金砸700萬「幫男友衝業績又合開店」　昔戀愛腦結局超慘

記者王靖淳／綜合報導

「資生堂千金」李宓婚後育有5個小孩，最近她上節目分享戀愛腦的故事，透露自己曾花500萬幫一任男友做保險業績，甚至還拿200萬一起合資開店，但最終卻換來對方疑似愛上別人的下場，如今讓她回想起都覺得自己好傻。

▲李宓分享自身戀愛腦的故事。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

節目中，李宓透露自己是典型的戀愛腦女性，會為了愛情改變自己的一切。她回憶，曾經與一名男友交往時的經歷，當時她因失戀而感到非常難過，常常去男友開的桌遊店消磨時間。她透露，男友是一位保險業務員，每天耐心陪她玩桌遊，這份陪伴讓李宓深受感動，最終愛上了對方。

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▲李宓婚後育有5個小孩。（圖／翻攝自Facebook／李宓Mina）

李宓進一步分享，當時她出於對男友的愛與支持，決定幫他買保險，並且用自己存款中的500萬為對方做業績。她表示，當時並未多想，認為這樣的舉動能夠幫助男友，也認為這樣的行為表現出彼此的深厚感情。然而，隨著戀情結束，李宓才意識到，是否對方真正對她的愛情，只是因為她幫助他在業務上的需要。

▲李宓會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／李宓Mina）

最終，李宓拿200萬投入到和男友開設桌遊店的計劃中，並將30%的股份送給對方。然而，隨著男友在店裡認識其他女生並找理由與她分手，李宓感到非常受傷。分手後，男友甚至還要求她把30%的股份價值60萬還給他，這讓李宓相當傻眼，後來也決定將桌遊店收掉，並選擇自己重新創業。