暈船神曲原唱是21歲英國小鮮肉！　首度來台灣開唱「點名韋禮安」

記者黃庠棻／台北報導

創下全球8億串流、21歲英國創作暖男亨利莫迪（Henry Moodie）首次來台，於25日晚間在Zepp New Taipei舉行演唱會，這位以暈船神曲〈drunk text〉走紅全球的新生代歌手，開唱前接受媒體聯訪時化身療癒男孩，剖析感情與分享創作。

▲亨利莫迪首度來台開唱。（圖／索尼音樂提供）

亨利莫迪感謝歌迷支持演唱會秒殺售罄外，也特別感謝花時間來機場接機的粉絲，笑說「這真是太不真實」，對於曾在倫敦的台灣甜點有印象的亨利也希望在行程中多嚐嚐台灣美食，他除了透露今年將發行首張專輯外，也期待很快再來寶島和歌迷見面。

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▲亨利莫迪首度來台開唱。（圖／索尼音樂提供）

談到創作，自認敏感體質又是泰勒絲（Taylor Swift）鐵粉的亨利莫迪，除了視偶像的音樂為靈感外，也因為媽媽是諮商師，在母親的幫助下與日常生活的種種啟發，總能觸動更多的創作來源。他形容自己的三個主題標籤是「憂傷男孩」、「容易感傷」以及「歌手」。

▲亨利莫迪首度來台開唱。（圖／索尼音樂提供）

如果要推薦自己的歌曲給不認識他的新歌迷，亨利莫迪選擇了招牌的憂傷情歌〈drunk text〉、個人最喜愛的〈right person, wrong time〉以及風格較為活潑的〈comedown〉與〈good old days〉。

▲亨利莫迪首度來台開唱。（圖／索尼音樂提供）

音樂上雖然讓聽者有憂傷共鳴，不過亨利莫迪也化身療癒小老師，給予歌迷克服焦慮的建議，可以藉由列出感謝的五件事情，將情緒轉為正面思考，加上運動、散步與抱持感恩的心，這也是他一直以來希望歌迷能藉由自己的音樂得到溫暖慰藉。

▲亨利莫迪首度來台開唱。（圖／索尼音樂提供）

亨利對於亞洲爆紅與歌迷總是滿懷感恩的心，也記得台灣是他剛開始發跡就首度拿下白金唱片的市場。問起有沒有認識的華語歌手，甚至表示知道韋禮安，他也盛讚粉絲送他的畫，有些根本就是畢卡索和梵谷等級的藝術品。