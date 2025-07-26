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25萬人搶看！GD罕見「沒穿上衣」只遮一半　害羞私密照全曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王GD（G-DRAGON，權志龍）近來忙著跑巡演，他不時會透過小帳「8lO8lO8lOWME」與粉絲分享更日常的近況，25日深夜，再度PO出一系列居家照，其中一張沒穿上衣但巧妙遮住上半身的照片，引起粉絲想入非非，令歌迷直呼「哥哥又調皮了」、「在我心中放火就跑掉」。

▲▼ 25萬人搶看！GD罕見「沒穿上衣」害羞遮一半　害羞私密照全曝光。（圖／翻攝自8lo8lo8lowme IG）

▲▼GD罕見貼出沒穿上衣的害羞私密照，25萬粉絲搶看。（圖／翻攝自8lo8lo8lowme IG）

▲▼GD罕見貼出沒穿上衣的害羞私密照，25萬粉絲搶看。（圖／翻攝自8lo8lo8lowme IG）

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GD自回歸樂壇以來，積極透過另一個帳號「8lO8lO8lOWME」與粉絲溝通，貼文充滿他的日常近況，包含準備巡演的幕後花絮，與保鑣的鬥嘴互動，以及各種可愛的自拍照。

▲▼ 25萬人搶看！GD罕見「沒穿上衣」害羞遮一半　害羞私密照全曝光。（圖／翻攝自8lo8lo8lowme IG）

▲▼GD近來忙著跑巡演。（圖／翻攝自8lo8lo8lowme IG）

▲▼GD近來忙著跑巡演。（圖／翻攝自8lo8lo8lowme IG）

最新一則貼文裡，GD穿著白色背心，但另一張照片卻沒穿，露出白皙的肌膚，性感的鎖骨與若隱若現的胸肌，面對鏡頭露出靦腆笑容，令大批粉絲暴動，短短不到1天的時間，吸引近25萬人點讚。

GD自回歸以來，所到之處都是焦點，日前才剛結束台灣3場台北小巨蛋的巡演，展覽也在7月中正式啟動，他的人氣超高，周邊商品才1天就賣完，現只能以預定的方式購買，天王聲勢銳不可擋。

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