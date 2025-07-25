鳳梨才遭歹徒連開12槍！　深夜送醫「吊點滴畫面曝光」狀況網擔憂

記者孟育民／台北報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前與妻子歐菈開車行經嘉義市博愛路時，遭謝姓騎士尾隨連開12槍後逃逸，所幸現場無人受傷，而嫌犯警方至今仍在追緝中。鳳梨第一時間也在社群報平安，隨後和妻子歐菈恢復正常生活，不過才沒過幾天，他深夜疑似因為身體不適送醫，在限時動態發出吊點滴的畫面，令外界擔憂。對此，記者詢問他狀況，目前尚未得到回應。

▲鳳梨深夜送醫。（圖／翻攝自鳳梨IG）

鳳梨在傳出被槍擊的事件後，第一時間在社群報平安表示：「謝謝各界關心，很抱歉佔用了版面，我先照顧好家人。」事後更直言：「禍不及家人，今天這樣的動作，過了。」疑似知道對方為何而來，但並未透露關於被攻擊的原因。沒想到平靜的日子沒過幾天，他又疑似因為身體出狀況送醫，引起外界擔憂。

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▲ 鳳梨和歐菈已經恢復正常生活，似乎並未受影響。（圖／翻攝自鳳梨臉書）



鳳梨與妻子歐菈15日晚間駕車外出，遭謝姓男子開槍射擊，而謝男犯案後隨即逃逸，至今警方仍在追緝中，不過17日員警在嘉義市逮捕駕車載謝男脫逃的共犯林姓男子，檢方依殺人未遂罪向法院聲押獲准。

法官指出，林男經訊問後否認與謝男共同犯案，僅坦承在謝男犯案後開車協助載他到其住處躲藏，然考量接應過程，顯見林男有參與犯罪計畫之高度可能。且部分證據遭刪除，顯然已有滅證行為，其日後湮滅證據、勾串共犯之可能性甚高，加上目前謝男仍在逃，林男確有羈押必要性，故裁定應予羈押，並禁止接見通信及受授物件。