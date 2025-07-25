家家11年前「雙手合十」影片紅到現在！　那那大師復刻...她當場崩潰

記者蔡琛儀／台北報導

家家睽違6年終於推出全新專輯《你給我的》，日前她登上那那大師節目，一開口就讓現場氣氛沸騰，連唱〈塵埃〉、〈填空〉、〈命運〉、〈家家酒〉等4首經典組曲，那那大師也忍不住直誇：「家家的歌現場聽，生命力直接加倍！」

▲家家上那那大師節目。（圖／相信音樂提供）

不只是歌聲動人，家家11年前一支「雙手合十修車窗」的影片也讓她一夕爆紅成為經典迷因梗，如今仍常被翻出回味，那那大師特別還原她當時影片造型，讓家家一看笑喊：「煩耶，你根本是窒友梅根！」

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節目中，家家還驚喜帶來新歌〈月不落〉與〈我愛的歌〉，她透露這次錄音過程非常順利，兩位製作人效率爆棚，她笑說：「他們要的如果我狀態好，一下就錄到了，馬上收工！」錄音結束後她還送上粉紅手錶給製作人當謝禮。

▲那那大師神還原家家當年「雙手合十」的搞笑影片。（圖／相信音樂提供）

出道近20年的家家累積超多膾炙人口金曲，也曾三度入圍金曲歌后。聊到最難忘的合作，她提到和舅舅陳建年在2002年合唱的〈藍藍的唸珠〉：「那時還很小，超開心能和偶像一起唱歌，超榮幸的！」而她全新演唱會「月部落 Fly to the Moon」即將於9月27日在Legacy Taipei登場，門票27日開賣，詳洽拓元。