汪蘇瀧、張碧晨粉絲為《花千骨》插曲戰不停！　製片人發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

2015年播出的陸劇《花千骨》插曲〈年輪〉，近日掀起了一波爭議，該曲由汪蘇瀧創作，並由汪蘇瀧和張碧晨分別演唱男女版本。然而，網紅「旺仔小喬」直播中稱「〈年輪〉原唱只能是張碧晨」，引發兩方粉絲及音樂界的廣泛討論。

▲張碧晨演唱女聲版〈年輪〉。（圖／翻攝自微博）

針對此事，《花千骨》製片人唐麗君公開回應，表示劇方是透過盲選方式從海蝶音樂提供的曲庫中選中〈年輪〉，當時收到的是張碧晨演唱的版本，因代入感強被採用。她同時強調，劇方並不知情汪蘇瀧與張碧晨合作的具體細節，只負責內容適配性評估。

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▲汪蘇瀧創作〈年輪〉，且演唱男聲版。（圖／翻攝自微博）

事件焦點集中在「原唱」定義及歌曲版權歸屬問題上。張碧晨方主張「唯一原唱」，指女聲版本於2015年6月15日隨劇首發，比汪蘇瀧男聲版本的正式上線時間早15天，且劇組僅使用女聲版本，未被告知存在雙版本。

張碧晨方近期更宣布「告別〈年輪〉」，暗示因版權回收無法再演唱此曲。而汪蘇瀧方則堅持「雙原唱」立場，並出示創作初期的項目郵件，證明該歌曲男女版本是同期制作，汪蘇瀧版本甚至早於張碧晨版本錄製完成。此外，汪蘇瀧作為詞曲作者，依法收回〈年輪〉的所有演唱授權，暫不開放商業演唱許可。