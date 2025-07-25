21歲韓籍啦啦隊女神「大巨蛋被圍堵」　蹲地喘息…狂粉衝上來搶拍

記者陳芊秀／綜合報導

21歲「小龍女」韓籍新成員權喜原自加入啦啦隊後話題不斷，更憑著甜美外型圈粉不少人。而她近日在台北大巨蛋賽後遭遇球迷圍堵，疲憊至蹲地喘氣的畫面曝光，引發熱議。

▲21歲權喜原來台加入味全「小龍女」，人氣圈粉無數。（圖／翻攝自IG）

根據網友在社群網站曝光的影片，22、23日比賽結束後，大批球迷聚集在電梯口等待啦啦隊下班，其中包括新加入的權喜原與金娜妍，場面一度失控。部分球迷瘋狂搶拍並要求合照，甚至有目擊者表示：「權喜原簽了快破百個人吧！」畫面中，權喜原一度因疲憊蹲了下去，但只要稍微站起來，粉絲又蜂擁而上繼續要求自拍，令不少在場民眾看了不忍心。

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▲權喜原大巨蛋賽後被狂粉包圍。（圖／翻攝自IG）

網友心疼地指出：「很明顯阿原非常累⋯所以她蹲了下來，後來站起來動一動，又有人馬上問可不可以拍照。」翻譯人員曾出聲呼籲：「之後有的是機會，不要以這種方式。」但現場秩序仍然混亂。有粉絲心疼「她（權喜原）才21歲，又不欠誰合照，願意停下來已經很有誠意，大家真的要適可而止。」也有人呼籲球團應採取保護措施，例如安排工作人員護送或限制合照時間，並希望味全球團能給予啦啦隊更多安全與尊重。