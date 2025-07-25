五月天促成F4合體幕後曝光　言承旭演出前竟受傷「他下跪道歉」

記者蔡琛儀／綜合報導

天團五月天日前在台北大巨蛋開唱最終場演唱會上，成功讓F4睽違12年世紀合體，令全亞洲的粉絲得以重溫〈流星雨〉的感動。今（25日）五月天所屬相信音樂終於公開F4在合體當天的幕後花絮，言承旭自爆其實在登台前幾天，於海邊拍戲時被戲中男主角撞到，導致鼻子腫起來。

▲五月天促成F4世紀合體，轟動全亞洲。（圖／相信音樂提供）

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言承旭坦言，受傷當下心想：「老天爺偏偏要挑這時候讓我受傷嗎？」忍不住想到每次F4合體，「一路上覺得好像要經歷好多。」他透露後來該名男演員內疚不已，周渝民（仔仔）打趣接話：「哭啊，聽說（對方）是下跪，跟他下跪，他也沒點頭，（男主角）目前還在海灘那邊。」讓言承旭聽了笑賞周渝民一掌。

▼言承旭分享自己演出前受傷，被仔仔講到全場大笑，讓言承旭忍不住賞了仔仔的肩膀一掌。（圖／翻攝相信音樂臉書）

四人上台前看起來都難掩興奮，不過要一起精神喊話時可能因太久沒合體，第一次喊話失敗，第二次才成功；而他們在後台也是頻頻鬥嘴、打鬧，尤其仔仔一直被言承旭嗆：「沒有人要聽你講話！」吳建豪也加入逗弄言承旭，朱孝天則是雙手插口袋在旁邊不時露出笑臉，互動超搞笑。

仔仔說，演出前一天，他們等到所有觀眾散場後才上台彩排，阿信還留下來陪他們彩到最後；由於阿信在台上邀請朱孝天、吳建豪之後可以一起合作吉他，言承旭說他想問阿信，那仔仔可以做什麼？立馬被朱孝天噹：「敲三角鐵、打響板。」仔仔一開始假裝不情願，連忙解釋：「我沒有瞧不起三角鐵！」一句話又戳到吳建豪的笑點。

▲F4終於再次合體。（圖／翻攝相信音樂臉書）