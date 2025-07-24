44歲Sandra克服「免疫媽媽」開心宣布懷孕！　得知成功瞬間飆淚

記者劉宛欣／綜合報導

44歲主持人Sandra（徐有潔，藝名小斯）驚喜宣布懷孕！她在2022年與丈夫登記結婚，2024年正式補辦婚禮，24日透過社群開心分享喜訊，透露歷經漫長而艱辛的備孕過程，終於如願以償。喜訊不只感動無數粉絲，也讓許多曾走過類似道路的女性產生深刻共鳴。

▲Sandra成功懷孕。（圖／翻攝自Sandra Instagram）

Sandra表示自己從小就特別喜歡老人、小孩與動物，曾試圖安慰自己「沒當媽媽也沒關係」，但後來發現每當看到路上的小孩，總會忍不住駐足傻看，才知道「該採取什麼行動都好」，於是她毅然決然進行了凍卵。然而，在2024年終於空出時間進行試管療程時，5年前冷凍的卵子卻全數淘汰，讓她失望又空虛。但她沒有放棄，而是選擇重新開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對高齡備孕的挑戰，Sandra透露自己身患多囊性卵巢症候群和子宮息肉，甚至被診斷為「免疫媽媽」，免疫系統會將胚胎當成外來物而攻擊，懷孕機率更低。即便如此，她仍堅持不懈，後來剛好在主持的節目上認識了名醫，展開新的完整療程，包括重新養卵、息肉手術、基因篩檢等。最終，成功培養出健康胚胎，並一次植入成功，順利懷孕，得知懷孕時忍不住流淚。

▲Sandra開心曬出超音波照片。（圖／翻攝自Sandra Instagram）

Sandra感性分享一路走來的辛苦與感動，從怕打針的她練到能每天自行施打肝素，到感謝醫療團隊精準用藥、耐心指導，每一個細節都展現出她對這段旅程的珍惜。她特別感謝醫師與團隊：「沒有你們，不會有我肚子裡的許小寶。」她也透露目前身形圓了一大圈，笑稱觀眾眼睛很利，但她樂在其中，「到哪裡都會摸著我的大肚子，跟小寶講講話。」

最後，她對未來的寶寶充滿愛地喊話：「小寶，你還沒出生，媽媽爸爸就非常愛你了。好多身邊的人在努力成就你的出現、在期待你的到來，你超級幸福❤️」字字句句都讓人感受到一位準媽媽最深的期待與祝福。