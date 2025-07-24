峮峮僅錄過一次《玩很大》原因曝光！　KID露面揭節目簽約情況

記者孟育民／台北報導

由KID、峮峮主持的《星光雲！RUN新聞》，今（24日）久違的線上直播，兩人合體話夾子停不下來，喊話乾爹乾媽能多置入，讓節目繼續生存下去。趁直播機會，KID也聊到先前傳出《綜藝玩很大》收攤的消息，再度澄清並沒有聽到風聲，「我們才剛從快樂的澎湖回來，這兩天藝人也陸續在跟玩很大簽下一季合約，所以應該是沒什麼問題啦！各位玩粉別擔心！」

▲▼KID、峮峮主持的《星光雲！RUN新聞 》，久違開直播和大家分享近況 。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

峮峮因為主持《飢餓遊戲》，所以無法參與《綜藝玩很大》錄影，她表示：「我只有去過一次，後面就不能去了。」也因此無法對節目傳聞發達意見，KID則說：「至少妳曾經有參與過，我們會一直撐到妳可以上的時候！」

kID下秒透露，每次看《飢餓遊戲》，都感覺峮峮玩遊戲沒在管其他人，「她在飢餓遊戲裡面跟仁甫哥玩遊戲，跟《Run新聞》裡面弄我是一模一樣，她都沒有在管其他人，我以為我很孤單，結果我有很多朋友跟我一樣的心情，要不是妳是美女，我就打下去了！」

▲KID澄清《玩很大》收攤消息。（圖／翻攝自YouTube／星光雲！RUN新聞）



另外，KID昨天在限時動態坦承，最近最擔心的事情莫過於兩歲兒子木木要開學了，也因此特別跟《綜藝玩很大》請假，他坦言：「我已經沒辦法給他（木木）任何東西，所以計劃去上課，我每天只要想到這件事就想逃避，因為我沒辦法想像分開的感覺，我送他一定會哭，我必須參與他人生中的第一次上課，我現在很緊張。」