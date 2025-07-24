Kiwebaby噴屎在林進家沙發　他調監視器抓到！放水屁畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

知名YouTuber林進今（24日）分享家中發生的一場驚嚇事件，發現沙發上有一塊黃色污漬，原本以為只是醬料滴落，沒想到竟是好友Kiwebaby放水屁不慎噴屎在沙發上！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林進發現沙發上的黃色污漬是大便緊急清理。（圖／翻攝自林進IG）

影片中，林進發現客廳沙發上有一處黃色污漬，一開始還懷疑是沙茶醬或醬油，甚至還特地聞了聞，「一聞發現不對勁，聞兩次確認…趕緊清理，調監視器抓到元兇，時間還剛好在 AM 04:44。」而他口中的「元兇」，就是昨夜來家裡玩的好友Kiwebaby，他笑問：「怎麼會有人放了水屁，都沒有檢查就往廁所衝，你有沒有再換一次內褲？」

▲林進調監視器發現是Kiwebaby放水屁、噴屎沙發。（圖／翻攝自林進IG）



Kiwebaby道歉坦承：「對不起，真的第一次這樣，我也嚇到，我錯了。」他起床後也幫忙再清理一次沙發。面對網友提問「大家都說為什麼他都知道放了還不清？」對此，林進替好友回答：「因為當時是全暗的客廳，他根本沒有看到，但是他去廁所檢查出他內褲很濕，嘿、對，那現在這樣齁，開始清了就好。」

至於事發當下Kiwebaby是否有更換內褲？林進表示：「有，他內褲換了，他說他清完之後才丟進洗衣籃，還算有一點意識在這樣。」影片上傳後，頓時掀起網友熱議，面對舒子晨驚呼「我看了什麼」，林進回答「我快笑爛」；篠崎泫看完也笑回「會瘋掉」。