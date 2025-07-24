快訊／陳建寧世紀和解Faye！　F.I.R.阿沁吐心聲「暗藏洋蔥」

▲FIR飛兒樂團。（圖／取自阿沁臉書）



記者翁子涵／台北報導

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷，與前團員陳建寧從2019年開始合約糾紛鬧翻，雙方互告偽造文書、誣告罪嫌，今（24日）雙方突公布親筆簽名的公開聯合聲明，表示已達成和解，「誠摯祝福彼此未來一切順遂，各自安好。」對此，昔日F.I.R.飛兒樂團的成員阿沁，也做出回應。

2人過去曾對簿公堂，隔空互撕，師徒情破裂，不過今2人發聲明表示雙方除了均同意就本案不再追究，也表示往後不再對彼此提起與本案事實相關之主張，經由理性且友善的溝通，雙方更進一步理解彼此立場與本案緣由，最終決定放下分歧，並誠摯祝福對方一切順利，讓這場紛爭終於落幕。

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昔日卡在2人中間的阿沁，稍早在IG回應：「早該放下。」並配上天空背景，據悉該張照片其實藏有洋蔥，是飛兒樂團第一張專輯《F.I.R. 飛兒樂團同名專輯》封面的背景，他過去不斷被追問Faye和陳建寧的官司糾紛，當時就表示：「我希望他們快點放下、和好。」如今2人終於和解，也讓他放下心中大石。

先前被問到F.I.R.合體一事，阿沁當時有表示：「沒有什麼是不可能的！我自己是覺得人生有不同的階段，我一直相信『圓』的道理，就像地球繞一圈一樣，所以不是合體不合體的問題，重點是每個人在不同階段都會學習，在適合的時間點、對的空間，就是最完美的答案；有合沒有合，都是好的。」