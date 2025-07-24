快訊／Faye詹雯婷、陳建寧突宣告和解：各自安好　6年官司終結內幕曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷，與前團員陳建寧因合約糾紛鬧翻，雙方互告偽造文書、誣告罪嫌，今（24日）雙方公布親筆簽名的公開聯合聲明，表示已達成和解，「回首過去十餘年共同努力的歷程，對彼此曾有的付出與成就，仍懷抱感謝與珍惜之情。誠摯祝福彼此未來一切順遂，各自安好。」終於讓這起從2019年開始的官司糾紛正式落幕。

▲Faye詹雯婷、陳建寧。（圖／亞神提供、記者黃克翔攝）

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聲明中表示，詹雯婷與陳建寧經由理性且友善的溝通，雙方更進一步理解彼此立場與本案緣由，最終決定放下分歧，詹雯婷不再爭執陳建寧有偽造文書之行為，陳建寧也不再爭執詹雯婷有誣告之行為，將來雙方亦不再爭議本案相關事實，讓本案及相關爭議得以落幕。

雙方除了均同意就本案不再追究，也表示，往後不再對彼此提起與本案事實相關之主張，並誠摯祝福對方一切順利。

聲明全文：

詹雯婷與陳建寧因在臺灣高等法院113 年度上訴字第4517號刑事案件經協商後達成和解，聯合聲明如下：

一、詹雯婷與陳建寧經由理性且友善的溝通，雙方更進一步理解彼此立場與本案緣由，最終決定放下分歧，對於原審判決（臺灣臺北地方法院112 年度訴字第1289號刑事判決）認為彼此均未有犯罪行為，均理解與尊重，雙方願意在此基礎上達成和解，詹小姐不再爭執陳先生有偽造文書之行為，陳先生亦不再爭執詹小姐有誣告之行為，將來雙方亦不再爭議本案相關事實，讓本案及相關爭議得以落幕。

二、雙方均同意就本案不再追究，且往後不再對他方提起與本案事實相關之主張。

三、回首過去十餘年共同努力的歷程，對彼此曾有的付出與成就，仍懷抱感謝與珍惜之情。誠摯祝福彼此未來一切順遂，各自安好

▲陳建寧、詹雯婷聯名聲明。（圖／翻攝詹雯婷臉書）